Nå er det Jonas’ tur

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå skal han bevise det alle har spådd: Det er vanskeligere for Jonas Gahr Støre å bli statsminister enn å være det. Han har mye å lære av egne nedturer.

Nå er det vanlige folks tur. Arbeiderpartiets valgløfte og slagord har mer enn noe annet blitt en slags overskrift på årets valgkamp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ventet så lenge på at det skal bli hans tur at han rekker å bli den eldste påtroppende statsministeren i Norge i etterkrigstiden.

Man kan si mye om Jonas, men en helt vanlig mann er han på ingen måte.

Det blir neppe like enkelt for ham å være statsminister som folk vil ha det til. Men den litt mindre supre Jonas som er både eldre, gråere og litt mer ydmyk er nok bedre rustet til å gjøre jobben enn den selvsikre verdensmannen han var, skriver VGs kommentator.

Lederjobben i Arbeiderpartiet fikk han servert på sølvfat. I alle sine tidligere roller har han vært en stjerne og en ener. Som student. Som spesialrådgiver ved Statsministerens kontor. Som generalsekretær i Norges Røde Kors, og enda mer synlig som utenriksminister. Han var beundret av alle, ikke minst av sine egne.

Men om han har kommet lett til det før han ble partileder, har det meste han har gjort etterpå vært dyrekjøpt. Jonas var en fremmed fugl i partiet. Det var lettere sagt enn gjort å lede ørnen i norsk politikk.

Gjennom partiets kollaps i valgkampen 2017. Metoo-sakene som nesten rev partiet i fillebiter. Kjernevelgernes lemenmarsj over til Senterpartiet. Målinger helt nede på 17-tallet. Mer eller mindre dulgte hentydninger om å være for rik, for vinglete, for tåkete eller for vellykket til å være Ap-leder.

De siste åtte årene har han blottstilt at den tilsynelatende perfekte mannen ikke er helt uten svakheter. Til gjengjeld har han vist en imponerende evne til å lære av egne feil. Kombinert med grenseløs tålmodighet og stayerevne har han stein for stein gjenoppbygget tillit og respekt i partiet.

Valgdagen trakk han frem at han har stått i det og aldri gitt opp. Selv ikke da det var som mørkest. LO og fagbevegelsen har vært en av hans få trofaste støttespillere i gode og onde dager. De siste årene har han selv ledet programarbeidet og lært seg Arbeiderpartiet fra a til å. Han har reist landet rundt og blitt kjent med partiet på nytt. Og de har ikke minst blitt kjent med ham.

I politikken kan overgangen fra styrker til svakheter være kort. Jonas har alltid vært en kunnskapsrik og sterk retoriker, med forkjærlighet for store og til dels luftige ord. Det har nok gjort at han har fremstått litt fremmed for velgerne.

Som opposisjonspolitiker gjorde det ham utydelig og lite spisset. Men de siste årene har han også blitt mer konkret, og en solid debattant. Evnen til å finne de rette ordene har han likevel ikke mistet.

I sommer var han eksempelvis i samtale i Stiklestad kirke med Arne Okkenhaug som mistet sin 15-år gamle sønn Emil på Utøya. Alle som hørte den samtalen opplevde nok at han har en formidabel evne til å sette ord på det som er stort, sårt og vanskelig. Som statsminister vil det være en stor styrke.

Det er blitt gjentatt så mange ganger at det nesten er blitt en slags sannhet at det vanskelige for Jonas er å bli valgt til statsminister, ikke å være det. Da undervurderer man nok jobben han går til.

Når man spør folk som har kjent ham lenge om hva som er svakheten hans, får man gjerne to ulike svar:

Han lytter for lite.

Han lytter for mye.

Paradoksalt nok kan begge deler kan være sant. Samtidig.

Han er åpenbart ikke av den teflonbelagte typen. Til toppolitiker å være virker han både sårbar, nærtagende og lite glad i kritikk, en egenskap han deler med andre som har vært vant til å lykkes.

Samtidig er han diplomatisk, vennlig, åpen og litt konfliktsky. Vil gjerne gjøre alle til lags.

Begge disse egenskapene kan bli krevende i statsministerjobben. Hvis målet er å gjøre alle fornøyd, ender du som regel opp med at ingen blir fornøyd. Man må evne å skjære gjennom og sette strek, selv om noen blir både sint og skuffet.

Jonas har ikke manglet kritikere i eget parti de siste årene. Hvor konstruktive de har vært, er en annen sak. Det har nok vært mer kos med misnøye enn direkte tilbakemeldinger. Men de kritiske røstene har en tendens til å forsvinne når solen skinner på deg.

Som statsminister vil han være fluepapir på alt og alle, ikke minst på folk med ambisjoner. Han vil ikke mangle de som snakker ham etter munnen. Utfordringen blir å ha folk rundt seg som ser og utfordrer der han selv er som svakest.

Det kan han trenge. Han kan risikere å bli et lett bytte for et selvsikkert og strategisk Sp, et SV som er langt mer selvbevisst og en høyrøstet rød opposisjon til venstre for seg. På Stortinget vil han hver dag bli utfordret av et Høyre fullt av erfaring og sterke profiler, og Frp-leder Sylvi Listhaug.

Som statsminister er det mange som vil hale og dra for å få en bit av deg, og ikke minst pengene dine. Erna Solberg lyktes aldri med å skru igjen pengekranene. Det kan bli på Jonas Gahr Støres vakt at både oljepengebruken, og oljen for den del, for alvor må bremses.

De første årene ble han nesegrus beundret av partiet sitt – på avstand. Nådeløst ble han revet ned fra pidestallen og omtalt som et problem. Sannsynligvis har denne motgangen gjort ham godt. Møysommelig har han bygget seg opp igjen og vunnet ny respekt. Og for første gang er han på øyehøyde med partiet sitt.

Det blir neppe like enkelt for ham å være statsminister som folk vil ha det til. Men den litt mindre supre Jonas som er både eldre, gråere og litt mer ydmyk er nok bedre rustet til å gjøre jobben enn den selvsikre verdensmannen han var.

