NFF undergraver cupen: En uverdig ofring

Av Leif Welhaven

Skal de europeiske ambisjonene til Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt ødelegge Aalesunds muligheter i cupen?

Det er viktig å støtte norske klubber i Europa, men ikke så viktig at Norges Fotballforbund bør ødelegge norgesmesterskapets integritet.

Det er litt av en kattepine som har oppstått rundt cupoppgjøret mellom Aalesund og Bodø/Glimt. Spørsmålene står i kø, mens forsøkene på å finne en løsning så langt ikke fører frem.

Kommer Aalesund faktisk til å la Bodø/Glimt vinne på walkover?

Kommer Norges Fotballforbund, som selv bærer et stort ansvar for kaoset, i tilfelle til å straffe AaFK?

Blir Aalesund til slutt i praksis tvunget til å stille med et tilnærmet juniorlag?

Saken skaper sterke følelser i Fotball-Norge.

Det hele handler altså om at cupkampen mellom klubbene er blitt flyttet frem til 6. mars, av hensyn til at Bodø/Glimt skal ha best mulig forutsetninger for å gå videre i UEFA Conference League.

Dersom cupkampen skulle vært spilt på den opprinnelige kampdatoen (13. mars), ville Glimt fått tre matcher på en uke.

Hva er da mest rimelig?

At forbundet tilpasser det hele for å optimalisere Bodø/Glimts opplegg? Eller at hensynet til fair play og at norgesmesterskapet har egenverdi settes i førersetet?

Her kan det være grunn til å skille litt mellom håndteringen av denne konkrete saken og den generelle diskusjonen om hvorvidt en konkurrerende klubb har ansvar for å hjelpe en annen med å lykkes i Europa.

STORMER VIDERE: Hugo Vetlesen og Bodø/Glimt har kommet seg til åttedelsfinalen i Conference League.

Denne saken er uansett hvordan den vris og vendes på dårlig håndtert av Norges Fotballforbund. Både tidsbruken, kommunikasjonen utad og saksbehandlingen har bidratt som bensin til bålet. Selv om det til forbundets forsvar skal sies at saken ikke er enkel, er det noe uverdig over hvordan de covid-rammede tangotrøyenes cupmuligheter ofres.

Ingen løsninger er optimale her.

Sett med nordlandske briller er Glimts jakt på europeisk suksess ekstremt viktig, og derfor er det så avgjørende å optimalisere opplegget rundt dobbeltmøtet med AZ Alkmaar. En cupkamp midt i dette vil kunne redusere sjansen for avansement og forstyrre oppladningen, Derfor er det forståelig at klubben anmodet om flytting.

På Sunnmøre er dette derimot et grunnleggende spørsmål om behandling av David og Goliat. Klubben er rammet av corona og regner seg ikke som sportslig kampklar dersom tidspunktet brått flyttes frem.

Selv om ulike argumenter trekker i forskjellige retninger, er det vanskelig å se at det er riktig å la Aalesund få svarteper her.

Når det er sagt er det på overordnet nivå mye som taler for at norsk fotball bør støtte opp om klubber som skal spille i Europa. Det blir litt for enkelt å bare snakke om at alle er konkurrenter, og at velvilje derfor bør være et fremmedord.

VIL IKKE SPILLE: Lars Arne Nilsen og Aalesund har gitt beskjed om at de ikke ønsker å spille cupkampen om den skal spilles 6. mars.

Det er en reell fordel for norsk fotball med europeisk suksess, fordi det kompliserte poengsystemet gjør det lettere å lykkes ved neste korsvei. Her kan faktisk Glimt bane veien for andre om de går videre, i tillegg til å styrke egne sjanser.

Det er også et relevant poeng at det er hardere å takle tre kamper på en uke utenom sesong enn i sesong, selv om det selvsagt er fullt mulig.

Argumentasjonen forsterkes av at Glimt kun har hatt mulighet til å registrere tre nye spillere, uavhengig av hvor mange som er solgt. Som kjent har flere sentrale profiler forsvunnet fra Bodø.

Dette betyr at relevante hensyn står opp mot hverandre i en krevende avveining.

Summa summarum er det absolutt grunn til å støtte opp om europeiske ambisjoner, men i den konkrete saken er spørsmålet hvor langt velviljen skal strekkes.

Når det ender med det bråket vi har sett nå – og de konsekvensene det får for AaFK – er strikken dessverre strukket for langt.

Det er ikke verdt det om NFF undergraver sin egen cupturnering.