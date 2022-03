PROPAGANDA: – Nå når russiske styrker nærmer seg Odessa, kan vi trolig vente å se mer til fortellingen om «massakren» i 2014. Trolig vil de hevde at byen endelig skal befris fra fascistene fra 2. mai, skriver John Færseth.

Den påståtte «massakren» i Odessa

Vladimir Putin og andre i Kreml bruker tragedien i Odessa 2. mai 2014 som et bevis på at byen er full av nynazister som må stoppes. I virkeligheten var det slutten på et regelrett slag i sentrum av byen, og et forsøk på å opprette en separatistrepublikk.

JOHN FÆRSETH, forfatter med Ukraina som spesialfelt

I forgårs omtalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hendelsene i 2014 som en massakre, der deltagerne i en fredelig demonstrasjon ble brent levende. Når Putin og Lavrov bruker tragedien til å rettferdiggjøre invasjonen, gjentar de beskyldninger som har vært sentrale i Kremls fortelling om Ukraina i åtte år.

Men hva var det egentlig som skjedde denne dagen?

Våren 2014 var Odessa et turbulent sted. Byen som har blitt omtalt som «Svartehavets perle», er i likhet med mye av det sørlige og østlige Ukraina russisktalende. Odessa-regionen var også en del av det som ifølge Vladimir Putin var blitt urettmessig innlemmet i Ukraina av sovjetiske myndigheter.

Gjennom hele vinteren hadde et lite antall mennesker holdt jevnlige demonstrasjoner rundt statuen av byens franskfødte grunnlegger hertug Richelieu, til støtte for dem som samlet seg på Maidan i Kyiv. Demonstrasjonene vokste til proukrainske massemøter etter okkupasjonen av Krim og begynnelsen på konflikten i Øst-Ukraina.

Samtidig begynte det å finne sted motmarkeringer i byen, sentrert i en provisorisk «anti-Maidan»-teltleir foran det store, sovjetiske fagforeningsbygget på Kulikovo-plassen. Som i Donetsk og Luhansk var deltagerne en blanding av tilhengere av det styrtede regimet, folk som ønsket lokalt selvstyre og føderalisering av Ukraina, eldre mennesker som så på Putins Russland som de som kunne gjenopprette Sovjetunionen, og separatister som ville opprette en Odessa-republikk tilsvarende dem i Donetsk og Luhansk.

ODESSA 2014: Kronikkforfatteren ble selv vitne til sammenstøtene i Odessa i 2014. 32 mennesker mistet livet.

Over barrikadene vaiet «Folkerepublikken Odessas» flagg sammen med russiske og sovjetiske. Bilder av Stalin hang side om side med ortodokse ikoner og plakater som forkynte at Odessa var en del av «det hellige Russland» og bad Putin komme og hjelpe.

3. mars forsøkte rundt tusen «anti-Maidan»-tilhengere å storme rådhuset for å tvinge frem en folkeavstemning om selvstyre, slik de hadde gjort på Krim, i Donetsk og Luhansk. Også her ble det ukrainske flagget firt og erstattet med et russisk. I stedet vedtok imidlertid lokale myndigheter en resolusjon som fordømte all ekstremisme og forsøk på å bryte opp Ukraina.

Mye av luften ser ut til å ha gått ut av «anti-Maidan» etter den mislykkede stormingen selv om leiren ble stående. Odessas tradisjon for mangfold og toleranse viste seg i at begge sider koordinerte markeringene sine de neste ukene, for å unngå sammenstøt. Bak kulissene skal det ha pågått forhandlinger om å avvikle teltleiren.

Dagen før 2. mai advarte imidlertid sikkerhetstjenesten SBU om mulige uroligheter i forbindelse med en fotballkamp mellom hjemmelaget Tsjernomorets og Kharkiv-laget Metallist. Begge lagenes supportere var proukrainske, og planla en felles «marsj for nasjonal enhet» før kampen. På det russiske nettstedet Vkontakte ble det lagt ut oppfordringer om å dra til Odessa for å bryte opp marsjen med makt slik man hadde gjort i Donetsk, der separatister allerede hadde gjort proukrainske markeringer farlige.

Fra formiddagen av kunne man se maskerte menn i sentrum med svarte og oransje St. Georg-sløyfer, et symbol for prorussiske separatister. Flere var bevæpnet med jernstenger. Og på proukrainsk side møtte «selvforsvarsstyrker» opp med hjelmer, stokker og hjemmelagde skjold. Medlemmer av den ultranasjonalistiske organisasjonen «Høyresektor» dukket også opp.

Politiet forsøkte som vanlig å holde partene unna hverandre, men mistet kontrollen ved halv fire-tiden. Rundt 300 anti-maidan-tilhengere angrep marsjen, og det brøt ut et regelrett slag der det ble kastet brostein og molotovcocktails og etter hvert skutt med skarpt. Seks døde og flere titalls ble skadet.

Etter det første sammenstøtet dro fotballsupportere, selvforsvarsstyrker og Høyresektor-medlemmer til Kulikovo-plassen for å ødelegge teltleiren. Det tok imidlertid tid å komme seg dit, slik at mange rakk å rømme. Andre forskanset seg i fagforeningsbygget. Ved syvtiden brøt det ut nye kamper inne i foajeen i bygget. Begge sider skjøt og kastet molotovcocktails. Etter 20–30 minutter brøt det ut brann flere steder. Gransking har konkludert med at i alle fall noen av dem kan ha blitt antent ved uhell av forsvarere lenger oppe i etasjene.

32 døde inne i bygget, ti av skader de fikk da de prøvde å hoppe ut. De fleste var unge og middelaldrende menn, selv om det også var folk i slutten av tenårene og pensjonister blant dem. Videoopptak viser overlevende som blir angrepet av proukrainske aktivister, men også forsøk på å hjelpe folk ut av bygget ved hjelp av improviserte stiger og tau. Katastrofen ble forverret av at brannvesenet brukte en halvtime på å frem.

OPPTØYER: 32 døde inne i bygget, ti av skader de fikk da de prøvde å hoppe ut.

Brannen er fortsatt et åpent sår i Odessa, selv om det trolig er et lite mindretall som støtter Russland eller separatisme i dag. Den markerte også slutten på forsøket på å rive løs Odessa. Lekkede e-poster har vist at Putins daværende medarbeider Vladislav Surkov organiserte opprør og demonstrasjoner i flere øst- og sørukrainske byer denne våren, blant annet i Odessa.

Til tross for at videoopptak viser at det ble skutt og kastet brannbomber fra vinduer og tak selv etter at brannen var et faktum, har flere gjort sitt beste for å gjøre brannen til en massakre. Viktige kanaler har vært den russiskeide TV-kanalen RT, og en Kreml-vennlig, marxistisk gruppe som deltok i russiskstøttede opprør i Odessa og andre byer. Som regel har man underspilt sammenstøtene tidligere på dagen og forsøket på å opprette en separatistrepublikk, til fordel for en fortelling om at forsvarsløse mennesker ble jaget inn i fagforeningsbygget av høyreekstremister, som så satte fyr på det.

Nå når russiske styrker nærmer seg Odessa, kan vi trolig vente å se mer til denne fortellingen. Trolig vil man hevde at byen endelig skal befris fra fascistene fra 2. mai. Og når Putin i tillegg hevder at Russland sitter på navnene på de skyldige som skal straffes, kan det også få konsekvenser for mange lokalt.