Stresstest for Vesten

Av Per Olav Ødegård

PÅ VEI: President Joe Biden til Europa og toppmøter i Nato, EU og G7 og Jens Stoltenberg på vei ut fra et pressetreff i NATO.

Alt handler om krig og konsekvenser når lederne i Nato, EU og G7 møtes.

President Joe Biden er tilbake i Europa, med ett mål: Å styrke samholdet i den vestlige allianse. Det er også viktig for ham å vise amerikansk lederskap i en kritisk tid. Dette er en stresstest for Vesten.

Hjemme i USA er ikke amerikanerne imponert. I en ny meningsmåling, gjengitt av Reuters, er bare 40 prosent fornøyd med ham som president. Den samme lave oppslutning hadde tidligere president Donald Trump på tilsvarende tidspunkt.

Støtten til Ukraina er overveldende blant både amerikanere og europeere.

ETT ÅR TIL?: Jens Stoltenberg sa på en pressekonferanse onsdag at det er opp til medlemslandene i Nato å avgjøre om han skal fortsette som generalsekretær i ytterligere ett år.

Men på begge sider av Atlanterhavet er det også en stigende uro over høyere energipriser og en økonomi i ubalanse.

Da verden var på vei ut av pandemien valgte Vladimir Putin å gå til krig mot Ukraina. Gryende optimisme ble erstattet av frykt for en ny global økonomisk nedtur.

De omfattende sanksjonene rammer russisk økonomi svært hardt. Det er ikke bare oligarkene som betaler prisen for Putins katastrofale feilgrep. Det gjør også vanlige russere, når pengene taper verdi, prisene skyter i været og inntektene uteblir.

Men det er også uunngåelig at også de som har innført sanksjonene merker konsekvensene. Derfor blir energisikkerhet et sentralt tema for både EU og G7. Biden har allerede gitt ordre om å stanse all import av russisk olje og gass til USA.

Det er enklere å gjøre for Biden enn for europeerne. Den russiske eksport til USA er liten, Mange europeiske land har gjort seg helt avhengige av russisk olje og gass. Russland leverer 45 prosent av all gass til EU og 27 prosent av all olje. Det er dette som bringer de store inntekter til den russiske statskassen.

PÅ VEI: President Joe Biden er torsdag på plass i Europa for toppmøter i Nato, EU og G7.

EU må derfor være kreative når de forsøker å redusere avhengigheten av russisk gass. EU-kommisjonen foreslår derfor at landene i fellesskap inngår avtaler om gassleveranser. Når ikke landene konkurrerer om avtaler mener kommisjonen at det vil gi reduserte priser.

Norge, som er nest største eksportør av naturgass til Europa, leverer allerede så mye som mulig. Europa trenger derfor større forsyninger av flytende naturgass (LNG) fra andre land. Det vil kreve store investeringer i infrastruktur. Spørsmålet er om tiltakene er tilstrekkelige for på kort sikt å gjennomføre store kutt i den energi EU-landene kjøper fra Russland.

Biden ønsker å få europeerne med på å stramme inn de økonomiske sanksjonene mot Russland. Men nå handler det mest om å tette smutthull og sørge for at sanksjonene er effektive. De aller fleste økonomiske redskapene er allerede tatt i bruk, ettersom europeerne vil slite med å avvenne seg fra russisk energi.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har gjort det helt klart at EU ikke skal forby import av russisk olje og gass. Det ville få alvorlige konsekvenser for økonomien i Tyskland og flere andre land.

– Vi må tåle dette sammen, sa Scholz denne uken. De allierte må forberede seg på at dette kan bli en langvarig konflikt.

ØDELAGT BOLIGBLOKK: En eldre mann passerer en ødelagt boligblokk utenfor Kyiv. Huset skal ha blitt truffet i et artilleriangrep 14. mars.

På G7-møtet, der USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia, Japan og Canada deltar, er det grunn til å forvente at Russlands plass i G20 vil bli et tema.

Det er underlig å tenke på i dag, men på slutten av 1990-tallet inviterte de syv store Russland til å bli med i klubben, som deretter ble kalt G8. Det varte inntil 2014 da Russland annekterte Krim og følgelig ble kastet ut av det gode selskap.

Spørsmålet nå er om G20, som også inkluderer land som Kina, India og Saudi-Arabia, fortsatt kan fungere som et samarbeidsorgan for verdens største økonomier. De vestlige landene kan ikke ekskludere Russland ettersom Kina allerede har sagt at de vil legge ned veto.

Til høsten er det toppmøte i G20 i Indonesia som for tiden har formannskapet. Vladimir Putin har til hensikt å komme, ifølge Russlands ambassadør i Indonesia.

Før den tid er det planlagt ministermøter. For vestlige land er det i dag business som vanlig blitt helt umulig. G20 som plattform for økonomisk samarbeid kan gå i stykker som følge av Putins krig.

I går holdt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg muligheten åpen for å fortsette i jobben i ytterligere ett år. Som VG tidligere har erfart er dette et ønske fra både USA og viktige europeiske allierte.

Stoltenberg vil la det være opp til medlemslandene å bestemme. Han var vært generalsekretær siden 2014 og hans nåværende periode utløper 30. september.

For Biden blir det viktigste å holde alliansen samlet, slik han stort sett har lyktes med til nå. Det betyr å styrke det kollektive forsvaret, særlig i medlemslandene i øst. Nato vil unngå en militær konfrontasjon med Russland og vil derfor hverken ha styrker på bakken eller i luften over Ukraina.

Etter fire uker med krig er situasjonen på bakken i Ukraina ganske fastlåst.

President Volodymyr Zelenskyj og ukrainerne holder stand mot den russiske overmakten. Kampen kan bli langvarig og vil kreve et stort offer, hvis ikke forsøkene på å oppnå en våpenhvile og fredsforhandlinger lykkes.

En langvarig krig vil stille det vestlige samhold på prøve. Det blir også en test på Bidens lederskap.