STØTTER UKRAINA: – Georgiernes engstelse er med å ta og føle på. 20 prosent av landet er allerede okkupert av Russland. Sporene fra krigen i 2008 er fortsatt synlige, ikke minst i landsbyene nær Sør-Ossetia som i praksis er under russisk kontroll, skriver kronikkforfatteren.

Den østlige drømmen om Europa

Krigen i Ukraina skaper uro også i Georgia og Moldova. De ønsker å bli med i EU. Norge må hjelpe dem. Vi må prioritere demokratiets utvidelse i øst.

SYLO TARAKU, statsviter og rådgiver i Agenda

I forkant av invasjonen av Ukraina kom Putins regime med en liste med krav til Vesten. Ett av dem handlet om Georgia. Putin krevde at NATO formelt trakk tilbake beslutningen fra NATO-toppmøtet i Bucuresti i 2008 om at «Ukraina og Georgia vil bli NATO-medlemmer».

I forrige uke besøkte jeg Georgia. Målet var å undersøke nærmere hvordan krigen i Ukraina oppleves der og hva som kan bli konsekvensene for landet.

«Det at vi spesifikt ble nevnt i Russlands trussel mot NATO og Ukraina, betyr at vi er en del av denne konflikten», sa en georgisk akademiker til meg. «Hvis Ukraina faller, så er det vår tur å bli invadert», sa en annen.

Georgiernes engstelse er med å ta og føle på. 20 prosent av landet er allerede okkupert av Russland. Sporene fra krigen i 2008 – som skjedde bare måneder etter NATO-toppmøtet i Bucuresti – er fortsatt synlige. Ikke minst i landsbyene nær Sør-Ossetia som formelt er en del av Georgia, men som i praksis er under russisk kontroll.

I landsbyen Ergneti like ved grensen snakket jeg med en kvinne som hadde mistet mannen sin i krigen. Senere har hun tatt imot kvinnelige flyktninger fra krigen i Øst-Ukraina i 2014. Hun sa: «Vi gråt sammen. Stedsnavnene er forskjellige, men historien er lik. Det er Putin som har skrevet manuset. Ukrainas krig er også vår krig».

På veien dit ble jeg stoppet av georgisk politi. De ville ikke la meg – eller noen andre utenforstående – kjøre videre, av frykt for at vi kan gjøre noe som provoserer russiske grensevakter. Jeg har forståelse for den spente situasjonen og at de ikke ønsker å ta noen sjanser, men insisterte likevel. Til slutt fikk jeg og min georgiske kontakt lov til å kjøre videre, under betingelse om at vi ble passet på av en georgisk politimann hele tiden. Også når vi snakket med landsbybeboere.

Denne forsiktigheten gjenspeiler Georgias politikk overfor Russland under den nåværende regjeringen. De siste ti årene har de hele tiden unngått å gjøre noe som kan irritere Russland.

Georgia har ønsket å berolige Russland og har tydelig signalisert at de ikke ønsker å løse separatistproblemene med makt. Russland har imidlertid ikke vist samme velvilje tilbake. Utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia blir mer og mer integrerte med Russland. Dessuten blir grensene flyttet her og der. Dette kaller georgiere for «krypende okkupasjon». Man kan sovne på georgisk territorium, og når man våkner dagen etter, så er man plutselig på russisk territorium.

Hva kan lille Georgia gjøre? Sist gang de prøvde å gjenopprette landets territorielle integritet i 2008, ble de bombet av Russland. Og de stod helt alene. De fikk ikke en gang noe særlig med støtteerklæringer, slik Ukraina får nå. Vesten reagerte heller ikke med sanksjoner som nå. Bare to måneder etter krigen hadde Tysklands kansler Angela Merkel et bilateralt toppmøte med Russlands daværende president Dmitry Medvedev i St. Petersburg. Riktignok kritiserte Merkel Russlands krig mot Georgia for å være «not appropriate», men understreket samtidig at «til tross for at det oppstår uenigheter noen ganger, forstår vi og tar hensyn til hverandres interesser.»

Derværende president i Georgia, Mikheil Saakasjvili, advarte fra sin side Vesten mot å gå tilbake til «business as usual» med Russland uten å holde dem ansvarlig for krigen med Georgia. «Hvis den internasjonale responsen ikke er tydelig, vil Moskva gjøre andre grep for å tegne regionens kart på nytt ved trusler eller makt», sa Saakasjvili med referanse til nettopp Ukraina. Det er lett å se nå at han hadde rett.

Som forfatter Erika Fatland riktig påpeker, har det alltid vært farlig å være Russlands nabo. Derfor er det ikke rart at flere av landene som var en del av Sovjetunionen har ønsket å bli en del av EU og NATO. Baltiske land som er med i NATO er for eksempel sårbare, men likevel mer beskyttet enn Ukraina, Moldova og Georgia. De siste tre deler grense med Russland, men er ikke med i NATO.

Den balanserte linjen som både Georgia og Moldova har prøvd å føre overfor Russland har falt sammen etter invasjonen av Ukraina. Ingen snakker om NATO-medlemskap, men disse landene ser seg nå nødt til å ta et drastisk valg om å søke mot Vest ettersom Russlands aggressivitet er stadig mer uforutsigbar.

Allerede en uke etter invasjonen av Ukraina, har den såkalte «Associated Trio», som består av Ukraina, Georgia og Moldova søkt om EU-medlemskap. De har felles fortid i Sovjetunionen, de har felles utfordringer med Russland som okkuperer deler av deres land, men det viktigste de har til felles er drømmen om en felles fremtid. En fremtid som en del av den europeiske familien.

EU-orientering er en klar verdiorientering, men handler også om sikkerhet og geopolitikk. Ukrainas skjebne bestemmes nå både på slagmarken og i forhandlingene med Russland. Men hva vil skje med Georgia og Moldova?

I hovedstaden Tbilisi snakket jeg med Zurab Tsjiaberasjvili, tidligere diplomat og minister i Saakasjvili-regjeringen. Hans bekymring var at Georgia ville igjen bli glemt. «I Moldova har de nedfelt nøytraliteten i grunnloven. Nå tvinger Russland også Ukraina til konstitusjonell nøytralitet. Det må bety at Georgia er neste. Men hvem kan garantere for Georgia hvis vi underskriver nøytralitet?», spurte han.

Det er et godt spørsmål. Sverige og Finland er også nabo med Russland, uten å være med i NATO. Forskjellen er at de ikke defineres av Kreml som «Russlands interessesfære». Dessuten er de med i EU. Georgia og Moldova er i en mye mer sårbar situasjon. Som EU-medlemmer ville de vært i en gunstigere situasjon, siden terskelen for å angripe et EU-land er høyere.

Nå har naturligvis krigen i Ukraina hele verdens oppmerksomhet, men Vesten må ikke la alvorlige konflikter langs Russlands grense forbli uløste. Sanksjonene mot Putin-regimet bør også knyttes til Moldovas og Georgias rett til å integrere seg i EU. Dessuten må vi utnytte dette momentumet til å støtte videre demokratisering av Georgia og Moldova. De har sterke incentiver til å bli med i EU. Noe som gjør det lettere å presse frem nødvendige reformer i disse landene. Norge må prioritere Øst-Europa mye mer nå. Vi må bidra med omfattende støtte, slik at disse landene snarest mulig oppfyller kriteriene for å bli med i EU.

Om NATO ikke skal utvides østover med det samme, så må vi ikke stoppe demokratiets utvidelse i øst. Demokratiet har vært på tilbakegang i flere år. Dette er en mulighet til å snu trenden. Spredning av demokrati betyr også spredning av fred. For demokratier kriger ikke mot hverandre. Det er en historisk oppgave for både EU og Norge å bidra til å gjøre Øst-Europa mer demokratisk og stabilt. For dette er også i vår interesse.

La oss gjøre krigen i Ukraina til den siste krigen på vårt kontinent.