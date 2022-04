STIKKER DYPERE? – Rødts ryddejobb handler ikke primært om å respondere på den siste skandalen i mediene. Den er først og fremst politisk, skriver innleggsforfatteren.

Rødts ryddejobb handler om mer enn Steigan

Det bør overraske ingen at sentrale medlemmer i Rødt har tvilsomme meninger. Oppgjøret bør imidlertid også omfatte partiprogrammet.

MIKKEL IHLE TANDE, debattredaktør i Subjekt

Ryddejobben er for lengst påbegynt i Rødt. Det har stormet rundt partiet etter at Faktisk.no sin artikkel om russisk propaganda i norske medier viste at nettstedet Steigan.no er en sentral plattform for slikt. Siden skrev Morgenbladet om de sterke bindingene mellom nettstedet og Rødt.

Dette har slått ned i partiet som lyn fra klar himmel, og mange er nå opptatt av å ta avstand fra denne fløyen av partiet. Styrelederen i selskapet bak Steigan.no, Per-Gunnar Skotåm, har nylig trukket seg fra partiets landsstyre.

Men dette er langt fra første gang partiet er involvert i kontroverser. At det har tordnet i partiet fra dets spede og mildt sagt kontroversielle fødsel, bør på ingen måte overraske noen. Ryddejobben har pågått møysommelig og målrettet over flere år, men den er langt fra ferdig.

Rødts ledelse og sentrale skikkelser har ønsket å gjøre partiet mer «stuerent», og har lyktes på mange parametre. Partiet fremstår stilrent, med en tiltalende grafisk profil og kamerasminkede politikere som er retorisk dyktige. Velgerne har strømmet til partiet, og stadig flere velgergrupper som tidligere fikk frysninger av marxisme og kommunisme, holder seg for nesen når de går til valgurnen.

For kommunismens spøkelse henger fortsatt over partiet. Valgsendingene på TV beskriver det godt: sykepleiere og industriarbeidere tar avstand fra partiets ideologiske tankegods, men føler seg oversett av alle andre partier. Det er egentlig ikke så rart. Maktkritikk både forventes og kler et parti på ytterkanten, enten det heter Frp, SV eller Rødt.

Å bekle maktposisjoner over tid gjør imidlertid noe med både retorikken og selvtilliten. Det er Senterpartiet kanskje det beste eksempelet på om dagen. Den tid den sorg for alle partier som en dag må styre i en flertallsregjering med embetsverket lenket til foten.

Velgerne strømmer med andre ord til Rødt på tross av, og ikke på grunn av partiprogrammet. Og det er kanskje her kjernen ligger. Så lenge partiet føler det må blidgjøre en eldre garde av romantiserende kommunister med programformuleringer vi forbinder med Kina og Cuba, vil det i deler av medlemsmassen også fremkomme problematisk tankegods eller bindinger som de til Steigan.no.

Med andre ord er det lite som tyder på at ryddejobben er over med det første. Steigan-bråket vil blåse over. Spørsmålet er om partiet om noen år må gjennom enda en opprydding etter fragmentert støtte til en eller annen despot i Sør-Amerika.

Det burde ikke være nødvendig.

I Rødts prinsipprogram fra 2019 står det at målet er et samfunn med «kommunisme». Dette er et eksperiment som har blitt utført nok ganger til at vi alle bør enes om at det ikke bør skje igjen. En nøye lesning av det forrige århundrets historie vil ikke bare føre til en avsmak for alt som lukter av nasjonalsosialisme og rasisme, men også for kommunismen og dens likhetsideologi.

Det er estimert at kommunistpartiet i Sovjetunionen var ansvarlige for at mellom 20–25 millioner av landets egne innbyggere mistet livet. Når planøkonomi har ført til hungersnød, og en allmektig stat kan sette enhver politisk motstander i interneringsleir, er det for sent å ta et oppgjør med ideologien som ledet dit.

Kommunisme er antitesen til individets frihet og velstanden frie markeder legger til rette for.

Velgere flest bryr seg ikke nødvendigvis om formuleringer i partiprogrammer. Men Rødts stadige åpenhet for kommunisme er like fullt en del av appellen for fraksjonen partiet nå forsøker å ta et oppgjør med.

Det er behov for partier som kritiserer det bestående, og et av dem må nødvendigvis befinne seg ytterst til venstre. Men grensen bør settes ved kommunisme, en ideologi historien viser at fører til autoritære samfunn. Det kan man heller ikke anta at flertallet av Rødts politikere ønsker seg.

Rødts ryddejobb handler ikke primært om å respondere på den siste skandalen i mediene. Den er først og fremst politisk.