Ingen glede ved VM

Av Leif Welhaven

Lise Klaveness vakte oppsikt på FIFA-kongressen. Nå kommer en ny Amnesty-rapport om ugreie forhold i Qatar.

Det er ikke bare bygningsarbeidere som blir grovt utnyttet i VM-oppkjøringen. Det blir umulig å sette pris på et mesterskap med en opptakt blottet for anstendighet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Diskusjonene rundt bygningsarbeidernes skjebner har rast lenge, men kort tid før fotballen skal rulle i Qatar kommer det frem at skandalen går enda videre enn det som så langt har vært kjent.

Amnestys kartlegging av sikkerhetsvakters kår avdekker systematisk utnyttelse, og tilfeller av det som vanskelig kan kalles annet enn tvangsarbeid.

Det er direkte alarmerende, ikke minst sett i sammenheng med hvilket søkelys det har vært på arbeidsforhold i ørkenstaten over tid.

84 timers arbeidsuker, trekk i lønn hvis du blir dårlig og fravær av fridager underbygger nok en gang hvordan utenlandske arbeidstagere blir brukt som brikker i Qatar.

Der er all grunn til å ikke se på denne rapporten som noe isolert.

Snarere bidrar den til å fylle ut et bilde, som etter hvert begynner å bli skremmende godt dokumentert. Det som trer frem er altfor mange eksempler på et menneskesyn en fotballverden ikke bør akseptere.

Arbeiderne menneskerettighetsorganisasjonen har snakket med er spredt på flere ulike selskaper, og ikke alt er direkte relatert til fotballens verden.

Men gitt hvor utslagsgivende VM-tildelingen er for utvikling og aktivitet i Qatar, kan hverken FIFA eller arrangementskomiteen lukke øynene i denne saken heller.

Derfor er Amnestys rapport forbilledlig klar i talen om at det må granskes bedre og stilles klarere krav til hvordan sikkerhetsselskaper behandlers arbeidskraft.

Selvsagt er makten og muligheten der, dersom viljen er tilstrekkelig til stede. Men da må flere i «fotballfamilien» slutte å se på kritiske spørsmål som noe slitsomt, og snarere ta oppfordringen fra Lise Klaveness på alvor.

FIFA må ta plassen i førersetet for at mennesker skal behandles med verdighet.

Det er ikke slik at ingenting er blitt gjort, men det fremstår åpenbart at det har skjedd altfor lite, også med tanke på å sikre dem med ansvar for nettopp sikkerhet.

Lønnsdiskriminering ut fra nasjonalitet, elendige bo- og sanitærforhold og eviglange vakter uten mulighet til å kunne få fri, i et land med voldsomt varmt vær, vitner ikke akkurat om et menneskeverd satt i høysetet.

FIFA er klare på at det er blitt jobbet med kontroller og krav om arbeidsforhold. Men intervjuene som er gjort med 59 sikkerhetsvakter viser tydelig at innsatsen ikke kan ha vært god nok.

Den nye rapporten dreier seg om ulike private selskaper, men myndighetene har selvsagt anledning til å ta langt bedre tak, akkurat som FIFA kan stille strengere krav enn det som fremkommer av rapporten.

Dette VM-prosjektet har dessverre hatt et tydelig, gjentagende trekk:

Sirkuset er bygget på systematisk utnyttelse av migrantarbeidere.

Det forsvinner ikke, uansett hvor spennende kamper vinteren måtte by på.

Og evner vi å se utenfor fotballinteressen et øyeblikk, er egentlig konklusjonen ganske klar.

Dette mesterskapet kan aldri bli stas.