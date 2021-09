I FORSVAR: – I en verden der reaksjonære krefter bekjemper kvinners verdighet og rettigheter i en lang rekke land, er det behagelig å klistre den skumle mørkemannslappen på et parti som KrF. Men det er urimelig, skriver Henrik Syse.

Vi trenger KrF

VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen påstår i en artikkel 3. september at det neppe blir mange som savner KrF dersom de forsvinner. Vår tids politiske landskap bør tilsi noe annet.

HENRIK SYSE, filosof

Sjelden er teknologiske endringer kommet så raskt som nå. Og tempoet vil bare øke. Mange av endringene utfordrer menneskeverdet. Vi trenger stemmer som er villige til å ta dette innover seg, med en kombinasjon av både fremtidstro og forsiktighet, både liberalitet og måtehold. Derfor trenger vi KrF.

I en verden der reaksjonære krefter bekjemper kvinners verdighet og rettigheter i en lang rekke land, er det behagelig å klistre den skumle mørkemannslappen på et parti som KrF. Men det er urimelig.

KrF som parti støtter den liberale rettsstaten og er på mange områder valgfrihetens fremste forkjemper. Men idet bioteknologien og fosterdiagnostikken gjør enorme fremskritt, og man i realiteten kan begynne å velge i et kommersielt testmarked akkurat hva slags barn man vil ha, tør KrF å stille kritiske spørsmål.

Altfor alene, om enn med støttespillere i Høyre og Sp, forsvarer KrF et samfunn der det er plass til mangfold, og der vi tør å stille kritiske spørsmål om hvordan vi bruker den moderne teknologien, og om hva som faktisk tjener mennesket og naturen. På venstresiden, ikke minst i SV, var dette levende tanker for få tiår siden. Nå ser det annerledes ut, særlig dersom vi ser til bioteknologipolitikken.

Vi må ikke glemme hvordan det 20. århundret gav oss totalitære bevegelser som satte ideologi, teknologi og effektivitet over menneskeverdet. Slike bevegelser kan igjen få skremmende stor makt. Det kristendemokratiske KrF står i en tradisjon som utgjør et bolverk mot det, idet man forsvarer den moderne rettsstaten og gleder seg over ny teknologi, men samtidig tør å stille kritiske spørsmål, for menneskeverdets og naturens skyld.

Jeg tror mange flere enn KrF vil savne KrF dersom partiet faller ut av norsk politikk. Kanskje mister vi – stikk i strid med hva mange påstår – en av de mest fremtidsrettede stemmene i den norske partifloraen.