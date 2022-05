Kommentar

Sikkerhet på spill

Av Per Olav Ødegård

Recep Tayyip Erdogan opptrer som dørvakt. Han vil ikke slippe Sverige og Finland inn i Nato. Det bør ikke komme som en overraskelse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den egenrådige tyrkiske presidenten har for vane å skape uro og splittelse blant allierte. Erdogan griper enhver mulighet til å legge press på allierte for å oppnå egne langsiktige mål.

Det betyr ikke at Sverige og Finlands vei til Nato er blokkert, men det kan forsinke prosessen. Nasjonalforsamlingene i alle Natos 30 medlemsland må godkjenne at Sverige og Finland kommer inn. Erdogan ønsker å oppnå noe før han åpner døren.

STILLER KRAV: President Recep Tayyip Erdogan møtte opp i det tyrkiske parlamentet 18. mai, med klare krav til Sverige og Finland.

Erdogan er akkurat der han ønsker å være, i en posisjon for å stille krav. Det vil han utnytte til fulle. Noen av Tyrkias krav er rettet mot de to søkerlandene, men Erdogan kan også bruke anledningen til å søke innrømmelser fra USA.

I en tale til parlamentet på onsdag anklaget Erdogan søkerlandene for å nekte å utlevere 30 personer som han stempler som terrorister. Erdogan hevdet at ingen Nato-allierte “forstår, respekterer og støtter Tyrkias sensitivitet” når det gjelder disse gruppene. Det er slik nasjonalister og populister gjerne spiller på forurettethet, at deres sak ikke blir forstått eller lyttet til.

Tyrkia vil at de nordiske søkerlandene skal ta et tydelig oppgjør med kurdiske eksilgrupper og enkeltpersoner som de mener kan knyttes til kuppforsøket mot Erdogan i 2016.

Erdogan fremstiller Sverige som en frihavn for terrorstemplede kurdiske organisasjoner som PKK og YPG og tyrkiske opposisjonsgrupper. Men EU, og derfor også Sverige og Finland, har kategorisert PKK som en terrorgruppe. YPG er en kurdisk milits i Syria som spilte en sentral rolle i kampen mot den såkalte islamske stat (IS).

Det er begrenset hva Finland og Sverige kan og bør bidra med for å blidgjøre Erdogan. Manglende rettssikkerhet og brudd på menneskerettighetene er selvsagt gode nok grunner til ikke å utlevere regimemotstandere til Tyrkia.

Tyrkia krever i tillegg at Sverige og Finland skal oppheve restriksjonene på våpeneksport. Disse ble innført etter at den tyrkiske invasjonen i Syria i 2019. Det er å betrakte som et symbolsk krav, ettersom de to landenes våpeneksport til Tyrkia var svært liten.

SØKERLAND: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, mottok søknader om medlemskap fra Sverige og Finland onsdag morgen. Til venstre: Ambassadør Klaus Korhonen. Til høyre: Ambassadør Axel Wernhoff.

Erdogans ankepunkter er velkjente. Han har brukt disse tidligere mot Nato-allierte.

I 2017 hadde Erdogan tillyst en folkeavstemning om grunnlovsendringer. Som så ofte før brukte han tyrkisk nasjonalisme for å mobilisere velgerne. Han fikk valget til å handle om tyrkisk ære og europeisk dobbeltmoral. Og det finnes ikke grenser for hvilke ord han kan bruke om sine allierte. Erdogan stemplet tyskere og nederlendere som nazister og fascister etter at hans utsendinger ble nektet å drive valgkamp i deres land.

Innen neste sommer skal det holdes valg i Tyrkia. Meningsmålingene viser at Erdogan ligger dårlig an. Det skyldes i stor grad en skyhøy inflasjon som rammer tyrkiske husholdninger hardt. Som i 2017 kan Erdogan avlede oppmerksomhet til sine favoritt-tema som kampen mot PKK og kritikk av Europa.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til styrket samhold i Nato. Som en konsekvens av russisk aggresjon ønsker Sverige og Finland å forlate nøytralitetslinjen til fordel for medlemskap i forsvarsalliansen. Bare Tyrkia protesterer.

I 2019, da Nato skulle feire 70-års jubileum, gikk Erdogan inn i en velkjent rolle som festbrems. Han krevde at Nato skulle stemple YPG-militsen i Syria som en terrortrussel mot Tyrkia. Det skapte stor uro i Nato fordi USA og allierte hadde samarbeidet nært med den syriskkurdiske militsen for å bekjempe IS. Hvis ikke Erdogan fikk innfridd kravet truet han med å blokkere for Natos nye og reviderte forsvarsplaner, både for Norge og andre medlemsland.

I 2017 valgte Tyrkia å skrive under på en avtale om å kjøpe russiske S-400-raketter. Nato-allierte protesterte på det sterkeste. Argumentet var at bruk av S-400 ikke var forenelig med tyrkisk deltagelse i det amerikanske jagerflyprosjektet F-35. Militær høyteknologi kunne komme på avveie.

Erdogan fikk valget mellom russiske raketter eller avanserte amerikanske jagerfly. Han valgte rakettene. Tyrkia ble kastet ut av F-35 programmet.

MÅ OVERTALES: President Joe Biden må overtale Recep Tayyip Erdogan til å slippe Finland og Sverige inn i Nato. Bildet er fra det ekstraordinære Nato-toppmøtet i mars.

Onsdag møtte den amerikanske utenriksminister Antony Blinken sin tyrkiske kollega Mevlüt Çavusoglu i Washington. USA ønsker å rydde vei for svensk og finsk medlemskap i Nato. Men Tyrkia ønsker motytelser. De kan bruke anledningen til å ta opp utestengelsen fra F-35 programmet. Cavusoglu vil ganske sikkert forsikre seg om at Tyrkia i alle fall kan kjøpe nye F-16 jagerfly. Det hvite hus har allerede bedt Kongressen om å godkjenne dette våpensalget.

På torsdag er Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistõ invitert til Det hvite hus. De trenger Joe Bidens hjelp på veien mot Nato-medlemskap. USA har størst mulighet til å påvirke den tyrkiske presidenten.

Hvis ikke dette løses raskt vil Erdogans klagemål mot svensker, finner og allierte komme til å overskygge alt annet på Natos toppmøte i sommer. Det er nå, i en sikkerhetspolitisk krise i Europa, at Nato bør vise vestlig samhold og styrke. I stedet velger Erdogan å bruke anledningen til å skape usikkerhet og splittelse. Den setter sikkerheten på spill.