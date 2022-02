USUNN ORGIE: – Det finnes ikke noe der man kan spise som har noen som helst næringsverdi. Det er bare tomme kalorier, sukker, salt og E-stoffer. Alt vi ikke trenger, skriver kinogjengeren.

Debatt

Kjære kino, hvorfor må det være sånn?

Kinoene er blitt de reneste «godteripushere», og har ingen alternativer for kunder som ønsker sunnere mat.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNE NORSETH, frustrert kinogjenger og filmelsker

Jeg har vært på Odeon, Norges største kinosenter, i nye lekre lokaler. Flotte seter og beste kvalitet i lyd og bilde. Mange fine filmer å velge mellom, for voksne og barn. Så langt alt vel. Men….

Hva er det dere serverer av «mat «???

Her er et utvalg uten sidestykke i Cotton Candy, Sure sild, Stratos, Smarties, Knatter, Frozen Fanta, Millions machine, Godt og blandet, Pulverpadder, Knott, Vattenmelon, Snøre, Japp, Kinder, Twix, Mentos, Kick, Hobby, Troika, Nøttekos, Skalle, Toffin, Smil osv. osv. osv.

Langs en vegg er skap etter skap med bøttestore begre med popkorn og bacon-snacks samt skap med allslags sukkerholdige drikke. En vegg er viet smågodt. Her kan man fylle store begre med smågodt, det er over 60 plastdunker med ulike sorter.

Kronen på verket er et eget popkorn-poppe-kjøkken hvor vi bak et berg av popkorn, kan se to ansatte som fyller kjempestore begre med popkorn.

Flere sjokkselgere er overraskende lave. Godteriet er plassert 20–30 cm over gulvet. Som voksen må man bøye seg ned. Hensikten må jo være å friste små barn til å forsyne seg.

En videoskjerm på veggen viser film av popkorn som poppes og andre godterier i sakte film. Det er kun store begre å få kjøpt. Det er overlys i skapene og glorete farger. Videre reklameres det for medium-meny, duo-meny, bacon-snacksmeny etc. Alle triks i boken er brukt for å få publikum til å kjøpe så mye som mulig.

Det er en orgie i sukker og salt, det finnes ikke noe man kan spise som har noen som helst næringsverdi. Det er bare tomme kalorier, sukker, salt og E-stoffer. Alt vi ikke trenger. Foreldre som tar med barna på kino, har ikke noe annet å velge i enn usunne kaloribomber. Så skal barn sitte rolig i to timer og følge med på filmen etter å ha sist dette.

Har vi ikke kommet lenger i 2022? Er ikke dette mattilbudet utdatert? Når over halvparten av nordmenn er overvektige.

I mange dagligvareforretninger går man nå først inn i frukt og grøntavdelingen. Bensinstasjoner var tidligere verstinger i usunn mat, men der har de fleste begynt å selge sunne alternativer også – grovt brød med sunt pålegg, begre med oppskåret frukt, bær i små pakninger, knaskegulrøtter, yoghurtis, sukkerfrie godterier, grove bagetter og så videre.

Kiosker har også fått et utvalg av sunnere snacks. Hoteller reduserer tallerken-størrelsen for å folk til å forsyne seg mindre og redusere matsvinn. Unge gründere starter opp nye spennende matkonsepter over hele byen. Det fokuseres på å kaste mindre mat både hos grossistene, i butikkene og i hjemmet. Så det skjer masse bra på matfronten for tiden.

Men kinoene holder stand. Her er det verre enn noe annet sted. De er «godteripushere», og har ingen alternativer for kunder som ønsker sunnere mat.

Det må da være flere som reagerer på dette? Hvem har bestemt at det skal være slik?