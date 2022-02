Kommentar

Hadia Tajiks røykteppe

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

PR-messig er det bare å bøye seg i støvet. Alle snakker om Ap-nestlederens oppgjør med Aftenposten. (Nesten) ingen snakker om Tajiks tvilsomme bruk av pendlerbolig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fredag kveld skjedde noe vi sjelden ser utspille seg i offentligheten. Ap-nestleder og statsråd Hadia Tajik gikk på sin facebookside til frontalangrep på Aftenposten. Hun beskyldte avisen for en presseskandale.

Ifølge Tajik ville avisen «presse meg inn i en situasjon der jeg må velge mellom å fremstå som jeg har utnyttet systemet for å få pendlerbolig i tre måneder, eller å selv åpent fortelle om min sikkerhetssituasjon». Saken hun viser til, er ikke publisert, men skulle handle om pendlerboligen hun hadde i 2019.

Tajiks facebookpost ble svært mye delt og støtteerklæringene var massive. Det samme var bannbullene mot Aftenposten. Sjefredaktør Trine Eilertsen prøvde å forsvare avisens fremgangsmåte, men kom kraftig bakpå. Å forsvare en sak som ikke er publisert, er heller ikke det enkleste. I sportsspråket ville man nok sagt Tajik – Aftenposten 10–0.

Men historien ender ikke der. Søndag kveld kunne VG avsløre at Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig fra Statsministerens kontor i tre år på grunn av en kontrakt hun ikke brukte. Historien går tilbake til 2006 da hun søkte om sin første pendlerbolig. Tajik fikk den gang beskjed om at hun måtte skatte av pendlerboligen fordi hun ikke hadde andre boligutgifter. Da sendte hun inn nye opplysninger til Statsministerens kontor.

les også Fikk skattefri pendlerbolig med kontrakt hun aldri brukte: – Ser uryddig ut

Saken er gammel, men i karakter ikke helt ulik den mye omtalte Ropstad-saken som endte med at den tidligere KrF-lederen gikk av. Tajik var den gang 23 år gammel og arbeidet som politisk rådgiver i regjeringen. I dag er hun arbeidsminister med ansvar for Nav. Når politikere har gjort en feil blir de ofte sammenlignet med hvordan Nav-klienter blir behandlet når de gjør feil.

Her er det to ulike narrativ ute og går. Minst.

Det ene handler om at Aftenposten er urimelig mot Hadia Tajik, koker suppe på en spiker, blåser i hennes sikkerhet og truer en hardtarbeidende politiker som gjør så godt hun kan. Mange ga i sosiale medier uttrykk for at nå har Aftenposten gått for langt i jakten på «skandaleoppslag».

Men man kan også se det som at Hadia Tajik har lyktes usedvanlig godt med å legge et røykteppe over ikke bare Aftenpostens sak, men også en VG-avsløring hun visste ville komme. Her velger hun å gå til frontalangrep på Aftenposten, vinne sympati og overskygge saken med å fortelle sin side av historien.

Hvem man tror på, avhenger åpenbart av ståsted. Men uavhengig av om man tror på Tajik eller Aftenposten, er mange av de som kommenterer i sosiale medier skråsikre. Og det finnes ingen nedre grense for hva man kan karakterisere motparten som. Etter å ha lest kommentarfeltet er det nesten så man ikke skjønner at noen orker å være hverken redaktør eller toppolitiker.

Som om ikke saken er eksplosiv nok, rommer den flere interessante tilleggsdimensjoner. Det ene handler om tilliten til politikere og det man frykter er økende politikerforakt. Det andre handler om mediedynamikk, og en helt åpenbar maktforskyvning mellom maktpersoner og mediene.

For å begynne med politikerne.

Man skal ikke snakke mye med politikere på Stortinget for å skjønne at her er det mye oppdemmet sinne og frustrasjon. Omtrent to millimeter under overflaten finner du en haug politikere som er luta lei, men også svært lei seg over å bli mistenkeliggjort, latterliggjort og hetset som potensielle kjeltringer.

De mange avsløringene som pressen, og særlig Aftenposten, har gjort av misbruk av pendlerboliger, reiseregninger og andre goder, har skapt et bilde av at politikere utnytter systemet.

For mange politikere oppleves det dypt urettferdig. De forteller at de er livredde for å gjøre noe galt, og heller leverer en reiseregning for lite av frykt for at noe skal bli feil. Men deres opplevelse er at ingen forsvarer dem og at det er umulig å målbære dette i offentligheten. Mange ble nok glade for endelig å se en politiker som bet tilbake mot mediene, slik Tajik gjorde.

Samtidig er det alvorlige saker mediene har avdekket. To politikere må sone i fengsel etter å ha jukset med reiseregninger. En partileder gikk av etter å ha utnyttet ordningen med pendlerbolig, og det kostet også en stortingspresident vervet.

Den nye stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) erklærte at han skal gjøre en ryddejobb for å gjenreise tilliten til politikerne. Det har vakt irritasjon på Stortinget at han har tatt til orde for å fryse lønnen til stortingsrepresentantene på ubestemt tid for å «gjenopprette tilliten».

Så har det kommet på bordet mange saker i kjølvannet av de mest graverende avsløringene. Noe fremstår som direkte juks, annet fremstår som bagatellmessig. Alvorlighetsgraden avhenger nok av øynene som ser.

Politikere forteller at de må dokumentere alt mellom himmel og jord for å bevise at de «ikke er en kjeltring». De opplever at mediene graver i saker som ligger langt tilbake i tid og at «ingen sak er for liten».

Hadia Tajik, her avbildet på vei inn til regjeringsforhandlinger på Hurdalssjøen hotell i oktober.

Fra et presseperspektiv er dette utfordrende. En av medienes viktigste oppgaver er å se politikere og andre maktpersoner i kortene. Samtidig må man vokte seg for å ikke bikke over i heksejakt og politikerforakt. Mediene, som andre, har en tendens til å bli i overkant forelsket i sine egne saker og avsløringer.

Det er lett å slenge ut av seg at man kanskje burde grave litt mindre. På den annen side er det ikke slik at de største og viktigste avsløringene ligger oppe i dagen. Å avsløre maktmisbruk krever gjerne en voldsom tålmodighet og en nitid gransking av detaljer over tid. Hva om mediene ikke hadde avdekket alt som handler om misbruk av politikergoder?

Denne saken har også synliggjort en svært interessant mediedynamikk. Mange politikere er redde for hva pressen skal skrive og føler seg maktesløse. Samtidig er ikke pressen like eneveldig som før. Presseetikken setter naturlig nok og heldigvis strenge rammer for hva som kan publiseres. Samtidig imøtegåelse når man utsettes for sterke beskyldninger er et grunnprinsipp.

Det er viden kjent at maktpersoner er blitt stadig dyktigere til å ikke svare, hale ut tiden, svare på andre ting, kun kommunisere skriftlig, true med søksmål og gjøre det man kan for å torpedere en sak man ikke ønsker publisert.

Samtidig er hver person sin egen redaktør i sosiale medier. For de fleste er den plattformen relativt beskjeden, men for enkelte maktpersoner, politikere og kjendiser er den stor. Godt hjulpet av partiapparatet har Tajik sannsynligvis like stor spredning på sin facebookside som en mellomstor norsk avis.

Det er blitt stadig vanligere at maktpersoner legger ut sin versjon i sosiale medier før den blir publisert i mediene. Det er de selvsagt også helt i sin rett til.

Fordelen er at på sin egen konto står man fritt til å fortelle sin versjon, uten plagsomme spørsmål. Aftenpostens Trine Eilertsen beskyldte eksempelvis Tajik for å «plukke litt av saken» da hun delte sin versjon. All den tid Aftenposten ikke har publisert noen sak, blir det påstand mot påstand.

Men når Tajik omtalte VGs avsløring på sin facebookside, var det lett å se at hun bare omtalte deler av saken. Og at i det utdraget så Tajiks versjon penere ut enn om man leste saken i sin helhet. Den oppmerksomme leser vil også se at hun ikke svarer på alle spørsmål, for eksempel om når hun skiftet adresse i folkeregisteret.

Etter denne runden kommer nok Ap-nestlederen noe mer svekket ut enn 10–0. Det etterlatte inntrykket er likevel at alle snakker om Hadia Tajiks forhold til Aftenposten. (Nesten) ingen snakker om Tajiks tvilsomme bruk av pendlerbolig.

PR-messig er det til å ta av seg hatten av. Det ser ut som en perfekt avledningsmanøver. En som har behersket denne mediedynamikken bedre enn noen annen i norsk politikk, er tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Nå kan han ha møtt sin overkvinne.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her

Hør mer om saken i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: