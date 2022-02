Kommentar

Corona er mer enn en mild forkjølelse

Av Astrid Meland

PÅ RETUR I STORBYENE: Coronaen ser ut til å snu i Danmark og i Sverige, og kanskje er smitten i ferd med å snu også i Oslo. Bildet er fra Paris.

Viruset er fortsatt farligere enn influensa. Og det er mye mer smittsomt. Den gode nyheten er at også eldre og sårbare blir mindre syke enn før.

Coronasmitten ser ut til å snu i København. I Sverige snakkes det også om tegn til utflating, etter over to måneder med vill smittespredning.

At det snur uten tiltak betyr at de har oppnådd den etterlengtede «flokkimmuniteten», for en stund i alle fall.

Nå avvikles snart de siste tiltakene også i Norge. Spørsmålet er, når snur det her? Og ikke minst, det obligatoriske: Når er det distriktenes tur?

Ikke midt i vinterferien, vel?

DET VANLIGSTE SYMPTOMET: Rennende nese har seilt opp som et av de symptomene briter og dansker oftest rapporterer når de får omikron.

Det er lettere å spøke med coronaviruset nå, selv om det også i denne saken finnes ekstreme ytterkanter. Zero-covid-grupperinger og covidfornektere gir hverandre næring.

Noen mener corona er kjempefarlig og at det er et stort sosialdarwinistisk prosjekt å lette på tiltakene. Andre mener det er en mild forkjølelse folk knapt merker, og at nesten alle har hatt det snart.

Begge deler er galt.

HER FIKK NESTEN ALLE SYMPTOMER: Omikron smittet og ga symptomer til store deler av et julebord som festet på Louise bar i Oslo før jul. Nesten alle var vaksinert.

Å si at sykdommen er mild, samtidig som dødstallene slår gamle rekorder, er fortsatt å ta i. Men viruset opptrer mye mildere – særlig for vaksinerte.

Det finnes dem som knapt merker sykdommen, og som heller ikke ville visst at de var smittet, var det ikke for testingen.

FHI mener det vanligste nå er å ikke få symptomer i det hele tatt, og sier til VG at de tror det gjelder mer enn halvparten av de smittede.

Britenes rapporter tyder derimot på at flertallet fortsatt får symptomer. Faktisk registrerte de flere uten symptomer i fjor vinter, da de hadde Alfa-varianten.

Rennende nese er det vanligste symptomet innrapportert av britene. Det er også mye mindre vanlig med tap av lukt og smak og tungpust. Feber og hoste, som var toppsymptomet tidligere, har havnet ned på listen. Mens flere har sår hals.

En stor usikkerhet er long covid. Men også der ser det ut som vaksinene hjelper.

MINDRE RISIKO: Barn ser ikke ut til å ha økt risiko for innleggelse med omikron, viser britiske tall. Det er tvert om. Men fordi smitten er så utbredt legges flere barn inn med corona – og ikke nødvendigvis for.

I store tall er ikke corona en forkjølelse ennå.

Det begynner kanskje å nærme seg en influensa når vi ser på dødelighet. Ifølge Financial Times sammenstilling er corona fortsatt dobbelt så dødelig som influensa for dem over 50 år.

For dem under 50 år er det likt eller mindre dødelig enn influensa.

Dette er usikre tall. Særlig fordi vi har for dårlig data om influensa, som også varierer i alvorlighet fra år til år.

LAVERE RISIKO FOR INNLEGGELSER I ALLE GRUPPER: Omikron er mildere, først og fremst på grunn av immuniteten vi har fått via smitte og vaksiner.

Det store spørsmålet er de sårbare og eldre. Tåler de omikron? Fortsatt er det slik at risikoen for alvorlig sykdom øker sterkt med alder. FHI skriver i sin siste risikorapport at vi må regne med flere dødsfall i sykehjem når vinterbølgen fortsetter. Og Helsedirektoratet varsler at smitten går opp der nå.

Men det ser bedre ut også her.

FHI skriver at dødsratene ved sykehjemsutbrudd er gått ned. Danskene, som har hatt mye mer omikron på institusjoner enn oss, har hatt en kraftig nedgang i dødeligheten etter jul.

I Sverige, hvor de har hatt tusenvis av smittede på institusjoner for eldre, rapporterer personellet at det ser ut til å gå mye bedre nå. Folk blir ikke så syke. Langt færre legges inn med covid-lungebetennelse.

En studie på smittede med delta og omikron på gamlehjem i England, viste sterkt redusert risiko for å få alvorlig sykdom med omikron.

– Om du har tatt tre doser synes jeg du skal slutte å være redd, sier overlege Anders Johansson til Svenska Dagbladet. Han mener færre eldre vil dø av omikron og at risikoen nå er såpass lav at man slipper å engste seg.

MER SMITTSOMT: Den store forskjellen mellom corona og influensa er at corona er enormt mye bedre til å spre seg. Derfor kan det utgjøre en større trussel enn en vanlig sesonginfluensa, fordi mange flere får det.

Omikron, som vi altså stengte grensene for i november, viste seg å være fjorårets beste nyhet.

Det betyr ikke at viruset er ufarlig for eldre og syke, på langt nær. Risikoen for å legges inn for en som tester positivt er særlig høy for de aller eldste og særlig menn.

Men det begynner å hjelpe. I 2022 skal vi bygge immunitet, lage enda bedre vaksiner og begynne å ta i bruk de effektive covid-pillene som også gjør sykdommen mildere.

Da er det ikke sikkert det trengs flere tiltak. Og til slutt blir dette kanskje den forkjølelsen vi går og drømmer om.