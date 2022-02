Kommentar

Støres perfekte strømstorm

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Nesten uansett hvor mye penger de pøser inn, er strømkrisen blitt en tapersak for regjeringen. De lykkes verken med å utfordre eller forsvare systemet. Det er til å forstå, men imponerer ikke en eneste velger.

Når det nå varsles «syv somre og femten vintre» i kraftmarkedet, klarer Ap å stå imot de voksende kravene om systemendring?

De nye signalene om vedvarende høye strømpriser er dårlig nytt – både for vanlige folk og for partiet som setter vanlige folk først. Mange har nok håpet og trodd at strømopprøret skulle ebbe ut når snøen smelter til våren. Ikke minst regjeringen, som mangler svar og blør velgere.

Men den gang ei. Nå varsler eksperter at sommeren vil bli dyr, mens NVE-sjef Kjetil Lund advarer om at det kan bli høy strømpris neste vinter og kanskje i mange år fremover.

– Fungerer systemet? Vi må gå gjennom systemet, var statsminister Jonas Gahr Støres svar på Dagsrevyen. Nå lurer mange på om han klarer å stå oppreist i strømstormen.

Så langt har Ap skjøvet problemene foran seg. Etter noen runder med auksjonsmetoden (noen høyere?) får folk hjelp med strømregningene. De mer strukturelle utfordringene skal finne sitt svar i den varslede energimeldingen. Et typisk sted alle vanskelige spørsmål drar for å dø.

Arbeiderpartiet har alltid vært stolt av sin evne til å stå opp for systemet, gjennomføre reformer og forsvare det markedet de selv har innført. For det har «stoltenbergianer» vært både et honnørord og skjellsord, alt etter øynene som ser.

Nå er det et påtagelig tomrom der det i Ap-tradisjonen burde finnes sterke menn og kvinner til å stå imot. Hvor er Stoltenberg når partiet virkelig hadde trengt ham? I alle fall ikke på vei til et sted der han kan hjelpe dem.

Marte Mjøs Persen fortjener utvilsomt trøstepremien for å ha fått regjeringens tøffeste start. Det ble mottatt med begeistring i partiet da hun ble utnevnt til olje- og energiminister. Lokalpolitiker fra Vestlandet med dype røtter i fagbevegelsen.

Det tok ikke lang tid før svakhetene ble synlige. Hun kunne ikke fagfeltet godt, og selv ikke fartstid i den turbulente bergenspolitikken veier opp for manglende rikspolitisk erfaring. Nå er det slett ikke et krav til en vellykket statsråd å være fagpolitiker, men det hadde nok hjulpet henne opp i fart.

Å si at hun ikke har overbevist i de debattene hun deltar i, er ikke å ta munnen for full. Nå mener regionavisen i oljehovedstaden, Stavanger Aftenblad, at det var en tabbe av Støre å utnevne henne.

Selv om hun har vært vinterens mest etterspurte statsråd, har det blitt en snakkis at hun enda ikke har møtt i Stortingets spontanspørretime. Til gjengjeld er klimaminister Espen Barth Eide blitt så husvarm at han nesten glir i ett med interiøret.

Selv om partiet hevder det er tilfeldig, er det etterlatte inntrykket er at hun blir skånet. Da Støre og Vedum presenterte gladnyheten om at staten tar 80 prosent av strømregningen over 70 øre/kWt, var hun heller ikke med. Kanskje var også det tilfeldig.

Arbeiderpartiet klarer verken å forsvare eller utfordre dagens strømmarked med særlig troverdighet. Det er til å forstå, men imponerer ikke en eneste velger, skriver VGs kommentator.

De få som tar Marte Mjøs Persen i forsvar mener problemet ikke er statsråden, men at regjeringen mangler svar.

Andre mener regjeringen ikke godt nok klarer å forsvare dagens system. Selv om markedet har tjent oss godt med stort sett lave strømpriser og gode inntekter i 30 år, er det samme markedet nå blitt problemet. Også forslagene om makspris på strøm har åpenbare ulemper.

Kanskje er ikke den statsråden født som ville briljert gjennom strømkrisen. Selv i de delene av landet der strømmen er billig, er folk opprørt. Ikke så rart, når mediene er tapetsert med overskrifter om hva det koster å koke kaffe og ta en dusj.

For strømsjokket er et ekte sjokk. Selv ikke de minst risikovillige blant oss har hatt i tankene at vi burde binde strømprisen. Så vant er vi med rimelig strøm. Samtidig er vi helt avhengig av elektrisitet, og mulighetene for å spare så det monner er begrenset.

Ingredienser som kraftkabler til utlandet, Norge vs. Europa, klima vs. arbeidsplasser, eliter vs. folkets naturressurser gjør strømkrisen til en potent cocktail. Når den i tillegg i så stor grad påvirker både lommeboken og tryggheten vår, blir den eksplosiv.

Men ikke enkel å løse.

Det er ingen grunn til å misunne de ansvarlige politikerne som må manøvrere mellom sinte strømkunder, en hissig opposisjon, kraftanalytikere og konspirasjonsteoretikere. Og en stadig voksende indre opposisjon.

For noe rører seg på grasrota. Aps mest hurtigvoksende partilag, Nidaros sosialdemokratiske forum, maner til strømoppgjør. De krever radikale grep som å «sikre nasjonal kontroll med salg og eksport av strøm», en ny gjennomgang av å elektrifisere sokkelen og redefinere energi som en «grunnleggende samfunnsmessig infrastruktur». Rett og slett et oppgjør med markedet.

Det er kanskje tilfeldig at strømopprøret kommer fra en landsdel der strømmen i skrivende stund koster 14 øre/kWt og som kan bli gratis til sommeren. Men det er ikke tilfeldig at lokallaget ledes av tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Han har en egen evne til å fylle de tomrom som måtte dukke opp i Støres Arbeiderparti.

Samtidig blir Støre kritisert for å stråle på den utenrikspolitiske scenen heller enn å løse de politiske krisene her hjemme. Paradoksalt nok ville kanskje det beste bidraget for å få oss ut av strømkrisen vært å løse konflikten mellom Russland og Ukraina.

