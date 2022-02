«NORSK»-DEBATTEN: – Klasseromsfellesskapet dreier seg om felles språk, felles begrepsforståelse og felles arbeidsmål. Refleksjon og samarbeidstrening med en fellesnevner: Å bygge «det nye Norge», skriver kronikkforfatteren.

Norsk identitet sett fra klasserommet

«Det nye Norge» er ikke noe som kommer. Det er noe som er. Det nye Norge bør ikke defineres av ulikheten mellom oss, men av det vi har til felles.

ANDREAS BREKKE, lærer og illustratør

Vinterens kronikkdebatt om hvorvidt innbyggere ønsker å omfavne en identitet som «norsk», kommer ikke et sekund for tidlig. Sett fra klasserommet er den heller ikke ny. Det nye i denne runden er indignasjonen ulike kronikører fremviser på vegne av seg selv, på vegne av den ene eller den andre, på vegne av samfunnet.

Å være norsk fremstår for mange som vanskelig. Kanskje fordi norskhet ofte fremstilles som en svært selvbevisst holdning? Sett utenfra kan norskhet fremstå som en rekke underlige ritualer satt i hemmelig system.

«Jeg har lyst til å dra på hyttetur» sa en elev i fjor. Ikke fordi han forbandt noe med hytte, men av ren nysgjerrighet. «Hva gjør folk på hytte?» Det ble sagt med glimt i øyet, men det var ikke et retorisk spørsmål.

Klisjeene kommer ofte tett når en snakker om norsk majoritetskultur. Skitur, friluftsliv, ostehøvel, julemat. Ting mange av oss tar for gitt. I bunn og grunn ytre markører som på en eller annen måte bringer glede og samhold for dem som tar del i disse tradisjonene.

I klasserommene oppstår noe annet. Et fellesskap like forestilt og like ekte som det norske, like forestilt og like ekte som alle fellesskap. Klasseromsfellesskapet dreier seg om felles språk, felles begrepsforståelse og felles arbeidsmål. Refleksjon og samarbeidstrening med en fellesnevner: Å bygge «det nye Norge».

Det nye Norge er ikke noe som kommer. Det er noe som er. Det nye Norge bør ikke defineres av ulikheten mellom oss, men av det vi har til felles. Klasserommet er laboratoriet hvor barn og ungdom rustes til å ta valgene, innta holdningene og omfavne verdiene vi voksne ofte ikke har klart å gjøre tydelige nok for oss selv. Det er ikke dermed sagt at en alltid lykkes i klasserommet, men likevel, det er kanskje den beste institusjonen for fellesskapsdannelse vi har.

Klasserommet indoktrinerer. Det er indoktrinerende i sin natur. Ikke for å lage nordmenn, men for å lage et Norge hvor de som deltar opplever å høre hjemme uansett hvor i landet de bor.

Indoktrineringen handler om å bygge argumentasjonskraft. Språklig og samfunnsmessig bevissthet. Reflektere over sin egen posisjon og egne muligheter. Indoktrineringen handler om å avvise ferdige svar og enkle løsninger for så å lokke fram og etter hvert internalisere våre beste virkemidler for fellesskap.

Ingen kan intimideres til å kalle seg «norsk» Å være norsk er ikke et moralsk valg, men dessverre heller ikke bare et spørsmål om tilhørighet, om hvor en er født.

Og her kommer elefanten marsjerende inn. Forståelsen av norskhet er for mange ungdommer så uløselig knyttet til utseende at det fremstår som enklere, tryggere og mer rasjonelt å kalle seg «utlending». Det er mindre stress. Det reduserer sjansen for nederlag.

Så står jeg der, da, og leder en klassesamtale om konfliktlinjen sentrum-periferi. Om regionreformen, om Senterpartiets partiprogram, om bærekraftig forvaltning av fiskeressurser. Om norske utenrikspolitiske interesser, om parlamentarismens fremvekst, om Talibans besøk i Norge.

Og jeg ser på elevene. Fra den ene til den andre. De har ulike navn, de har ulike ansikter, ulike plagg. De rekker opp hender, melder seg på samtalen, snakker i munnen på hverandre, sniktitter må mobiltelefonen, drømmer seg bort. De har ulike forventninger, ulike meninger, ulik kunnskap og ulikt engasjement. Men vi snakker om og definerer samfunnet vårt. Fellesskapet. Vi utøver medborgerskap i kraft av selv å være medelev i et klasserom. Hver eneste dag.

Jeg håper at fellesskapet vil se dem, verdsette dem og ta vare på dem når de går ut av rommet mitt for siste gang. At de vil få muligheten til å ta sin plass på selvsagt vis, på sine egne premisser. At det er det fellesskapet de deler som definerer «norsk» og at den individuelle ulikheten dem imellom ikke skal begrense deres muligheter til identitetsutvikling før den for alvor har startet.

Jeg er glad i dem alle, gi dem muligheter!