Seier med bismak

SUPERMAKT: Om mindre enn ti år er Kina verdens største økonomi. Trolig får det lite å si for den demokratiske utviklingen.

For andre år på rad er Norge kåret til verdens mest demokratiske land. Afghanistan og Myanmar deler bunnoteringen, bare slått av Nord-Korea.

Den årlige demokratiindeksen fra Economist Intelligence Unit (EIU) er en interessant realitetsorientering.

Kalibrert med nasjonale covid-reguleringer og hvordan det enkelte land har taklet pandemien, viser målingen at alle de nordiske landene inntar topp-fem-plasseringene, sammen med New Zealand.

For den som har norske kommentarfelt som eneste kilde til informasjon, må det komme som en overraskelse.

Samtidig viser indeksen, som omfatter 165 uavhengige land, at tidligere demokratiske fyrtårn, som USA og Storbritannia, rykker nedover.

Ifølge EIU-gjennomgangen av alt fra deltakelse i valg, politisk kultur, statens funksjonsdyktighet, borgerfriheter og andre forhold som til syvende og sist handler om borgernes tillit til myndighetene, har overraskende mange land hatt en bedre demokratisk utvikling enn USA.

Supermakten ligger på 26. plass, rett etter Chile og Israel, samt Spania som på årets indeks er degradert til kategorien «demokrati med mangler».

Storbritannia er det andre europeiske landet som har falt i demokratisk anseelse. I motsetning til Spania, som har fått en svakere poengsum på 2021-indeksen på grunn av tvil om domstolenes fulle uavhengighet og oppblomstring av nasjonalistiske strømninger, har britene opprettholdt sin stilling som «fullt demokrati».

Øyriket faller likevel på målingen som følge av en rekke skandaler direkte knyttet til landets statsminister, noe som igjen har svekket publikums tillit til regjeringen.

Det store bildet viser at 45,7 prosent av verdens befolkning i 2021 bodde i et land med en eller annen form for demokrati. Dessverre er det en nedgang fra nesten femti prosent i 2020.

Bryter man ned tallene på EIU-indeksen ytterligere, ser vi at bare 6,4 prosent av verdens innbyggere lever i land med «fullt demokrati». Også det en liten reduksjon fra året før.

Det betyr at 37, 1 prosent, mer enn en tredjedel av verdens befolkning, lever under regimer i land som kvalifiserer til betegnelsen diktatur. Det virkelig nedslående er at det er denne kategorien som vokser.

Tittelen på årets rapport er «Kina-utfordringen». Kinas økonomi har vokst med trippel hastighet sammenlignet med USAs brutto nasjonalprodukt (BNP) de siste 40 år. Utviklingslandet er blitt en økonomisk supermakt. Om mindre enn ti år vil Kina være verdens største økonomi.

Dessverre er det lite som tyder på at optimismen hos vestlige analytikere, om at Kina ville bli mer demokratisk i takt med velstandsutviklingen, slår til.

Tvert imot har makthaverne i Beijing strammet inn stadig mer av folks frihet jo rikere landet er blitt. Hvis det er en indikasjon på hvordan Kina vil forvalte sin maktposisjon internasjonalt som verdens største økonomi, er det grunn til betydelig bekymring.