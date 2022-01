Kommentar

Dette er noe helt nytt

Av Astrid Meland

NYE TIDER: Regjeringen Støre letter på tiltakene med stigende smitte. Og forbereder folk på at de skal smittes.

Regjeringen beholder mange harde tiltak. Likevel gambler de.

Det blir ingen nattklubber og heller ingen pub. Det åpnes ikke opp for mer trening for voksne. Og fortsatt skal det visst ha smittedempende effekt at foreldrene smører matpakker på gult nivå.

Lettelsene i corona-tiltakene regjeringen presenterte torsdag kveld, står nok ikke i stil med manges forventninger.

Kritikken mot regjeringen har vært hardt. Til og med egne statsråder har mer enn ymtet frempå om at tiltakene har vært for strenge.

Nå har vi resultatet. Og det blir fortsatt ganske strengt fremover.

Lettelsene, som regjeringen kaller dette, mener Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er «justeringer». Det ser ut som fagfolkene stort sett vil beholde dagens tiltak.

Regjeringen derimot snakker om en rekke av lettelser. De vil møte kritikken om at de er alt for strenge.

Men lettelsene de kommer med, følges gjerne av kjedelige bisetninger. Som at ting er tillatt bare utendørs eller at man skal holde meteren.

Det er altså ikke sikkert du går glipp av så mye om du fortsetter å ha hvit måned i januar. Og februar.

Men likevel er dette noe helt nytt.

For første gang letter regjeringen på tiltakene når smitten stiger. Og ikke bare litt heller. Vi ser nye smitterekorder hver dag.

Det er også helt nytt at det sies direkte at vi skal bygge immunitet via smitte. Det er som å høre interne e-poster mellom svenskenes sjefsepidemiolog Anders Tegnell og hans kolleger i mars 2020.

Nå tar vi en Tegnell også i Norge.

Den store forskjellen er selvsagt at langt færre vil bli alvorlig syke og dø om vi smittes nå.

Likevel er dette gambling.

Regjeringen vet ikke hvor sterk og varig immunitet vi får av smitte. Det er en god teori, men virusvarianten har vært her bare i seks uker.

De gambler også på at de lave innleggelsestallene og dødeligheten holder seg når omikron fyker gjennom sårbare og eldre.

Samtidig er det også en risiko å beholde for strenge tiltak.

Når jeg leser rådene til Helsedirektoratet ser det ut til at de ønsket å holde noe mer igjen enn det FHI anbefalte.

Helsedirektoratet har ansvaret for sykehusene og vil nok gjerne ha en margin. Når statsminister Jonas Gahr Støre sier at innleggelsene er lave nå, er det på grunn av tiltakene. Også han mener innleggelsene vil gå opp.

FHI, som denne uken har begynt å anbefale folk å smittes, er også overraskende tilbakeholdne med å åpne.

Men de vet at svært mange vil smittes også uten at man åpner noe som helst. For om modelleringene deres slår til, vil hele 1,4 millioner smittes innen 1. mars. Og det er om vi beholder julens strenge tiltaksnivå.

Med en delvis gjenåpning, kommer modelleringen frem til over tre millioner smittede i samme periode.

Dette er selvsagt svært usikre- og høye - tall. I sin egen oppsummering nevner ikke FHI disse tallene. De skriver bare at «hundretusener» vil smittes.

Og som vi vet slår modelleringer ofte ikke til.

Det de fleste likevel sier, er at det blir tøft for kommuner og sykehus fremover.

Og vi skal ikke se bort fra at regjeringen om noen uker vil få kritikk for overbelastede sykehus og for få tiltak.

Men så er det ikke så mange gode alternativer her.

Å kjøre på med for harde tiltak, kan også være skadelig. Smitten kommer tilbake. Hva om de sårbare smittes i en senere bølge, når vaksineimmuniteten har bleknet?

Regjeringen må ta tøffe valg med mangelfull informasjon.

Det som synes klart er at vi går inn i en helt ny fase i pandemien.

Og det verste ser fortsatt ut til å ligge foran oss: Nå skal vi etter de fleste modelleringer få flere smittede enn noen gang tidligere i pandemien. Og vi skal gjennom en innleggelsestopp.

Og etter det er det forsyne meg best at dette er over!