Tallenes upresise tale

Belastingen på sykehusene er sentralt i diskusjonen om tiltaksnivå. Her fra Sykehuset Østfold.

Åpenhet og presisjon rundt coronatall er viktig i diskusjonen om forholdsmessigheten mellom tiltak og folks personlige frihet.

Dataformidling og kommunikasjon rundt coronabelastningen på helsevesenet er åpenbart ingen enkel øvelse.

Helsevesenet er et komplekst felt, der interessene og behovene er mange. Hva ligger i faren for at «helsevesenet kan knele», når det brukes som begrunnelse for å berettige ytterligere coronatiltak?

Vi står i en brytningsfase i bekjempelsen av pandemien.

Et stadig mer påtrengende spørsmål i diskusjonen er legitimiteten til fortsatt strenge tiltak når en mildere variant av viruset tar over. Vi må aldri glemme at tiltakene er unntakene fra normaltilstanden, selv om vi har vent oss til å leve med så mye unormalitet.

Derfor er det kanskje enda viktigere enn noen gang at tallmateriale som ligger grunn for avgjørelser behandles på en tillitvekkende måte.

Det er en forskjell på helsemessige problemer utløst «av corona» og hva som skjer «med corona», men uten at viruset er den utløsende årsaken.

Her har Aftenposten nå foretatt en interessant kartlegging rundt de innlagte «coronapasientene» den siste tiden. Sentralt for begrunnelsen for vinterens tiltak, har jo vært hvor mange som har vært innlagt på sykehus med corona. Samfunnet er avhengig av at det tallet ikke er høyere enn helsevesenet kan tåle.

Samtidig er det tankevekkende at 40 prosent av coronapasientene i forrige uke, ifølge Aftenposten var lagt inn av andre årsaker, men hadde corona i tillegg. Hvilken vekt disse pasientene skal ha i debatten, dersom de hadde endt på sykehus selv om de ikke hadde fått covid-19, er en relevant problemstilling i debatten.

Disse tallene stammer fra en daglig rapportering fra Helsedirektoratet, og det er jo ikke feil å ta med disse pasientene. Samtidig får vi mer differensiert informasjon i den ukentlige rapporteringen fra Folkehelseinstituttet.

Det er positivt at helsemyndighetene skal se på hvordan de kan formidle nyanser i tallene bedre til offentligheten.

Helst skulle vi jo hele veien hatt et mer skreddersydd bilde innsamlet og formidlet, men den oppgaven er krevende. Det er jo også slik at coronadiagnosen er belastende på logistikken i systemet uavhengig av om viruset sendte pasientene på sykehus eller ei.

Det viktigste spørsmålet fremover er kanskje uansett hvor mange som blir alvorlig syke utløst av corona. Hvor få eller hvor mange berettiger det eller det nivået?

Her vil det garantert bli diskusjoner uansett, og det er en fare for at ulike vikarierende interesser kan spille inn. Det er for eksempel lite beroligende om mangel på et par folk til å vaksinere kan føre til at en kommune kaller en situasjon kritisk.

En fasit finnes ikke, men vi må i det minste ha mest mulig åpenhet rundt hva de tilgjengelige tallene faktisk forteller oss, og hva vi ikke kan lese ut av dem.