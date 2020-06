Leder

Kan ikke gamble med norske bedrifter

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen (t.h) og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, under oppstarten av årets lønnsoppgjør. Foto: Gorm Kallestad

Dette er ikke året for å rokke ved frontfagsmodellen.

I forkant av årets lønnsoppgjør har NHO varslet at det ikke er rom for noen lønnstillegg i år. Dette er i solidaritet med de 300 000 arbeidsledige, og for at bedriftene skal få komme seg på beina igjen, uttalte NHO-direktør Ole Erik Almlid.

2020 blir et unntaksår. Tilbakeslaget i norsk økonomi er uten sidestykke i nyere tid. Selv om mye går riktig vei, er det fortsatt svært mange bedrifter som sliter og har langt lavere omsetning enn normalt. Det truer hele vårt velferdssamfunn.

Derfor er det særdeles viktig at alle sektorer slutter lojalt opp om frontfagene når lønnsoppgjøret starter etter sommeren. Det er Norsk Industri og Fellesforbundet som forhandler, på vegne av de bedriftene der konkurransen fra utlandet er høy. De får i stor grad prisene på sine produkter bestemt av hva som skjer på utenlandske markeder.

Resultatet av disse forhandlingene fungerer som en rettleder for de øvrige sektorene. Det er viktig av flere årsaker. Norge har ikke råd til at norske bedrifter priser seg for høyt. Da taper vi konkurransen med utlandet. Men vi kan heller ikke risikere at de skjermede sektorene får bedre lønnsutvikling enn industrien. Da vil man tape konkurransen om arbeidskraften. Derfor må også offentlig sektor rette seg etter frontfagene.

Mange vil nok mene at akkurat de fortjener mer lønn i år. Mange har jobbet hardt og blitt satt på prøve under coronatiden. Andre har fått vist frem hvor viktig deres yrkesgruppe er.

Men på samme måte som coronaviruset har rammet blindt og urettferdig, har disse krevende månedene vist oss hvor avhengig vi som samfunn er av hverandre. Det er lett å peke på mange helsearbeidere som naturlig nok er i førstelinje når en helsekrise rammer. På samme måte er vi dypt takknemlig for den særdeles viktige jobben renholderne gjør.

Mens store deler av landet stengte ned, så vi hvordan for eksempel butikkansatte og bussjåfører holdt hjulene i gang, slik at vi alle kunne handle mat og de mest samfunnskritiske yrkene kom seg på jobb. Men vi hadde ikke fått mat, dersom ikke noen produserte den, foredlet, transporterte den og solgte den. Alt henger som kjent sammen med alt.

Mens noen jobbet lange dager, ble andre permittert eller måtte stenge ned virksomheten på dagen. Det er neppe mindre krevende å leve med usikkerhet for egen jobb, enn å ha travle dager i en jobb som er trygg.

Coronakrisen har vi som samfunn løst sammen. De unge og friske har vist solidaritet med de eldre og svake. Skal vi komme oss ut av den økonomiske krisen, må vi også vise solidaritet med de mest konkurranseutsatte bedriftene våre. Alt annet vil Norge som velferdssamfunn tape på.

Publisert: 30.06.20 kl. 10:38

