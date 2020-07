MÅ PRIORITERES: – Nå som regjeringen åpner for feriereiser til Europa fra 15. juli, må en løsning for denne gruppa få høy prioritet, skriver Aps Tuva Moflag. Foto: Fredrik Hagen

Syk av savn

Det er på tide at vi finner en trygg løsning for de som lengter etter ektefeller og kjærester i Norge.

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant (Ap)

Da Norge stengte ned 12. mars, tenkte jeg på hvor heldig jeg var som hadde familien rundt meg. Selv om vi ikke kunne treffe hverken venner eller storfamilien til å begynne med, hadde jeg mann og fire barn. For andre som bor alene, og ikke fikk den sosiale omgangen med familie, venner og arbeidskamerater, kunne nok disse lange ukene bli ganske ensomme.

Heldigvis har Norge fått større kontroll på smitten, og samfunnet vender mer og mer tilbake til normalen. Vi kan omgås med venner og familie igjen. Flere vender tilbake til arbeidsplassen. Mange aktiviteter er gradvis en del av hverdagen igjen. Og smittevern har blitt en naturlig del av vår nye hverdag.

Men fortsatt er noen er rammet av knallharde restriksjoner, og mange er i ferd med å bli syke av savn etter sine nærmeste. For dem som har sine ektefeller og kjærester i utlandet, er det fortsatt uklart når de får se hverandre igjen. Det er utrolig krevende å leve i en slik uforutsigbarhet.

Etter at jeg tok opp dette spørsmålet med helseminister Bent Høie, har responsen vært overveldende. Folk begynner å bli desperate etter å få være sammen med sine nære og kjære igjen. Ja, det er mange som nærmest er syke av savn. Og det er en tilleggsbelastning at man ikke vet når restriksjonene blir lettet på.

Det er ikke småtterier av belastning disse parene blir utsatt for. For flere av dem har bryllupsfesten allerede gått i vasken. Noen sitter igjen i hjemlandet uten egen bolig, fordi den var solgt og man var på flyttefot over Atlanteren til kjæresten. Flere gravide kvinner får ikke dele svangerskapet med sin partner, og mange frykter at de må føde alene uten kjæresten sin til stede.

Nå som regjeringen åpner for feriereiser til Europa fra 15. juli, må en løsning for denne gruppa få høy prioritet. Vi har funnet løsninger for ansatte i landbruket. Vi har funnet løsninger for helsearbeidere, de fikk til og med – uheldigvis – komme rett i arbeid i våre sykehus med coronasmitte. Det er dessuten toppen av urettferdighet at EØS-borgere i Norge kan få sine partnere til Norge, mens norske statsborgere blir nektet den samme muligheten. Hva er logikken i dette?

Nå er det på tide at vi finner en trygg løsning for de som lengter etter ektefeller og kjærester i Norge. Med testing og karantene må dette være mulig å få til. Danmark har på et langt tidligere tidspunkt enn Norge klart å finne løsning som innebærer krav om negativ coronatest innen en bestemt tid før ankomst. Det er selvfølgelig svært viktig at en ordning er kompromissløs i kravet om forsvarlig smittevern, men dette er altså fullt mulig å få til dersom den politiske viljen er der.

Jeg er ikke fornøyd med svaret fra helseminister Bent Høie. Han gir ingen pekepinn på når og hvordan det skal løse seg for disse fortvilede parene og familiene. Gang på gang har de opplevd å bli nevnt på regjeringens mange pressekonferanser, men løsningen har uteblitt. Jeg forventet at disse menneskene snart får noe håndfast å forholde seg til slik at også de kan gå en mer normalisert hverdag i møte.

Publisert: 09.07.20 kl. 11:24

