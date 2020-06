Kommentar

Mørket senker seg over Amerika

Av Hanne Skartveit

Foto: Roar Hagen

USA er i ferd med å revne. President Donald Trump hisser opp en allerede splittet nasjon.

For mange rundt om i verden var USA et lys av håp i en mørk verden. Slik er det ikke lenger. Det lyset vi nå ser, kommer fra amerikanske byer i flammer. Og en president som heller bensin på bålet.

Da president Trump ble innsatt skrev jeg at nå ble det mørkt. Men jeg hadde aldri forestilt meg det vi nå ser. En amerikansk president som får ridende politi til å oppløse en fredelig demonstrasjon med tåregass og gummikuler fordi han ønsker å bli tatt bilde av foran en kirke. En amerikansk president som indirekte oppfordrer til vold via sosiale medier. En amerikansk president som ikke gjør noe som helst forsøk på å samle, men tvert om gjør alt han kan for å så enda mer splid.

Slaveskipene

Dette er ikke det Amerika vi kjenner. Dette er ikke det lederskapet vi er vant til fra amerikanske presidenter. I tider som dette, når landet er i ferd med å falle fra hverandre, har USAs presidenter tradisjonelt manet til samling. De har snakket om at de tross alt er ett Amerika, at de har mer til felles enn det som skiller dem. At de hele tiden strever mot “en mer perfekt union” - i visshet om at den aldri kommer til å bli perfekt, men at den kan bli stadig bedre.

TIL KAMP: - Jeg hadde aldri forestilt meg det vi nå ser. En amerikansk president som får ridende politi til å oppløse en fredelig demonstrasjon med tåregass og gummikuler fordi han ønsker å bli tatt bilde av foran en kirke, skriver VGs Hanne Skartveit. Foto: TOM BRENNER / X06967

Dette er ikke første gangen USA knaker i sammenføyningene. USAs historie er full av splid og konflikt. Ofte med vold. Det måtte en borgerkrig til for å få slutt på slaveriet, på 1860-tallet. Borgerrettskampen på 1960-tallet kostet mange menneskeliv. Rasekonfliktene i USA går 400 år tilbake i tid, til den gangen det kom slaveskip til havnene fylt med mennesker som ble solgt som kveg på markedet.

Opprør i gatene Foto: STRINGER / X80002

Trump har truet med å sette soldater inn mot sitt eget folk. Nasjonalgarden blir ofte brukt ved naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser. Og den blir i sjeldne tilfeller brukt ved demonstrasjoner. Som i 1957, da president Dwight Eisenhower sendte soldater til Little Rock i Arkansas for å beskytte de svarte elevene som skulle integreres i skolen som hadde vært forbeholdt hvite. Eller i 1965, da president Lyndon B. Johnson brukte Nasjonalgarden til å beskytte borgerrettsmarsjen fra Selma til Montgomery, i Alabama.

Martin Luther King og Robert Kennedy

Begge disse gangene skjedde det til støtte for USAs svarte befolkning som kjempet for å bli en fullverdig del av det amerikanske samfunnet. Ikke som nå, for å slå ned protester mot rasisme og undertrykking av USAs minoritetsbefolkning. Og ikke som nå, med en president som truer med å overkjøre delstatenes myndigheter, og kalle dem feige dersom de ikke slår hardt ned på sine egne innbyggere.

Under borgerrettsmarsjen mot Selma i 1965 var Martin Luther King en av dem som ledet an. Tre år senere ble han skutt. Presidentkandidat Robert Kennedy var på vei til en valgarrangement i et fattig afroamerikansk nabolag i Indianapolis da han fikk nyheten. Ingen der visste hva som hadde skjedd. Gråtkvalt fortalte Kennedy de fremmøtte om Kings død. Hans tale har gått inn i historien.

Donald Trump fikk fjernet fredelige demonstranter utenfor Det hvite hus slik at han kunne bli tatt bilde av, slik han ønsket. Foto: TOM BRENNER / X06967

“Dere som er svarte, dere kan bli fylt med bitterhet, med hat, og et ønske om hevn. Vi kan gå den veien som et land, med stor splittelse, med svarte sammen med svarte, og hvite sammen med hvite, fylt med hat mot hverandre. Eller vi kan gjøre en innsats, slik Martin Luther King gjorde, for å forstå og erkjenne, og for å erstatte volden, og blodflekkene som har spredd seg utover landet vårt, med et forsøk på å forstå, med medfølelse og kjærlighet.”

Splittet samfunn

Slike toner kommer ikke fra Det hvite hus nå. Donald Trump viser ingen medfølelse med dem som har mistet livet, ingen forståelse for dem som er sinte. Ingen kjærlighet til de amerikanerne som føler seg oversett og undertrykket. Det kommer ikke et eneste forsøk på forsoning fra dagens president.

Selv bodde jeg i USA i tre år, fra 2004 til 2007. Allerede den gangen var samfunnet splittet. Mange, både demokrater og republikanere, uttrykte bekymring for at nasjonen ikke lenger klarte å samle seg om en felles fortelling. At den amerikanske drømmen var i ferd med å rakne - og at det politiske systemet fungerte stadig dårligere.

Tidligere hadde folkevalgte fra begge partier ofte hadde klart å samle seg om felles politikk på viktige områder. Men gjennom siste halvdel av 1990-tallet hadde det i økende grad handlet om å rakke ned på motstanderen. Ytterliggående kandidater hadde etter hvert skjøvet ut de mer moderate. Kongressen ble mer og mer åsted for bitre meningsutvekslinger heller enn utforming av konkret politikk som kunne gjøre samfunnet bedre.

Så kom Barack Obama i 2008. Den nye presidenten ble møtt med håp, som tegn på forsoning. Mange så ham som en ny begynnelse for et USA som kunne legge bak seg rasemotsetninger og konflikter. Slik gikk det ikke. I stedet ble hans etterfølger åtte år senere Donald Trump. Med alt det innebærer.

En varslet katastrofe

Tilliten til politikerne og det politiske systemet er svekket i USA. Det var denne misnøyen Trump seilte inn på, med løfte om å rette opp all urettferdigheten for dem som følte at de var i ferd med å miste det USA de kjente. De som hadde sett jobbene forsvinne ut av landet, eller som hadde opplevd at det ble stadig vanskeligere å forsørge seg og familien med en vanlig jobb. Mange følte at avstanden mellom dem selv og de mektige økte - og at noen få ble rikere mens folk flest ble fattigere.

Det vi ser nå, er en lenge varslet katastrofe. Den blir gjort så uendelig mye verre med en president som dyrker splid, ikke samling. Som er mer opptatt av seg selv enn av nasjonen han leder. Som truer stabilitet og samhold, både i sitt eget land og i verden.

USA har alltid vist en evne til å komme videre, til å lege sår, til å samles bak en felles fortelling. Håpet ligger i at det er mulig, også denne gangen. Men det vil forbli mørkt lenge.

