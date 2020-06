«MONSTERMØLLER»: – De er og blir stygge og skjemmende i naturen. Derfor bør vi ha færrest mulig av dem, skriver Thorbjørn Berntsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Trenger vi egentlig vindmøller?

I min tid som miljøvernminister var utbygging av vindkraft ikke et tema. Jeg ville vært meget kritisk til omfattende utbygginger av vindkraft.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

THORBJØRN BERNTSEN, tidligere miljøvernminister (Ap)

I tillegg til dette må vi nå snart begynne å diskutere om det finnes noen grenser for en stadig utbygging for økt energiproduksjon her i landet. Jeg har alltid vært naturverner og får rett og slett vondt av å se de omfattende naturinngrepene som både utbygging og driften av vindmøllene representerer.

Når det gjelder de prosedyrer som i dag brukes for å behandle utbyggingssøknader er jeg helt enig med representanten fra KS som på NRK Debatten torsdag viste til plan- og bygningsloven som er et godt kjent verktøy til å behandle disse sakene. Det er til slike formål vi har denne loven.

Et av de viktige prinsipper er at den slår fast at det er kommunene som både er reguleringsmyndighet og ansvarlig avgjørelsesmyndighet i slike saker. At vindkraftsakene skal behandles utenfor plan - og bygningsloven er, som han sa, helt ulogisk.

Jeg har gjennom årene vært ganske tett på store utbyggingsprosjekter på vassdrag og veier. Det har dreid seg om store naturinngrep. Det arbeidet som er gjort for at disse inngrepene ikke skulle framstå som helt ødeleggende i naturmiljøet er mange steder blitt utført slik at de framstår som vakere og godt tilpasset i totalmiljøet – fint løst av landskapsarkitekter og anleggsarbeidere. Et av de siste eksemplene jeg har sett om dette er når en kommer ut av tunnelen øverst i Bangskleiva i Valdres. Jeg synes dette har blitt flott.

Slik kan disse monstermøllene aldri framstå. Det er ingen ting som kan bli vakkert med dem eller naturmiljøet rundt den. De er og blir stygge og skjemmende i naturen. Derfor bør vi ha færrest mulig av dem.

Trenger vi dem i det hele tatt? I alle fall er det ikke utenlandske energiselskaper som skal styre dette og som også skal stikke av med inntektene.

– –

Innlegget ble først publisert på Berntsens Facebook-side, og gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 05.06.20 kl. 10:47

Les også

Mer om Vindkraft Utbygging

Fra andre aviser