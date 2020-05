Kommentar

Eggerøre på Stortinget

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Trodde du at landets politikere var en gjeng uten samvittighet, moral og kvaler? Da har du ikke sett hvordan 169 representanter lager bioteknologilov. Det er kanskje like greit at det skjer bak pleksiglass.

Tirsdag skal Stortinget behandle en av vår tids mest prinsipielle og vanskelige saker. Men det er mange egg i kurven som avgjør hva som til slutt blir ny bioteknologilov: Hvem som stemmer for noe de er mot, og hvem som stemmer mot noe de er for. Hvem som mener andre er uetisk og umoralsk, og hvem som bare følger sin egen samvittighet. Her er det mange kokker som bør ta sin del av ansvaret.

Vetorett i bioteknologispørsmål var KrFs store seier da de gikk inn i regjering. Men gjennomslaget var ikke mer verdt enn at Frp trakk det tilbake sporenstreks da de forlot regjeringen. Det var ikke noe «takk for at vi fikk regjere på deres nåde i mer enn seks år» der i gården. Så har forholdet mellom KrF og Frp vært heller kjølig de siste årene.

Ap var snar med å bygge en ny allianse for å liberalisere bioteknologiloven. Sammen med Frp og et «nyliberalisert» SV har de et knapt flertall for å tillate eggdonasjon, kunstig befruktning for enslige og gjøre tidlig ultralyd og NIPT-testen tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. Det åpnes også for å forske på befruktede egg.

Situasjonen på Stortinget viser at det ikke er så enkelt. For selv om liberale krefter i Frp har vunnet fram, er dette en sak som splitter. Både Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde har signalisert at de kan stemme mot deler av forslaget. Per-Willy Amundsen har åpenbart ikke betenkeligheter med liberalisering generelt, men vil stemme imot at enslige skal få assistert befruktning. – Det blir et signal om at far er uviktig, og at radikal feminisme slår gjennom, uttalte Amundsen til Nordlys.

Rødt har heller ikke betenkeligheter med liberalisering generelt, men er sterkt kritisk til at eggdonasjon skal bli kommersielt. Derfor fremmer de sitt eget forslag om at det kun er lov å donere overskuddsegg. Ap raser, og Ingvild Kjerkol kaller Rødt direkte uetisk.

Men KrF har liten grunn til å briske seg over uenigheten innad i egg-alliansen. De vet utmerket godt at deres blokkering av bioteknologiloven lever på lånt tid. I realiteten er det et stort flertall på Stortinget for å liberalisere loven og tillate eggdonasjon. Etter mange års debatt ble det flertall for eggdonasjon på Høyres landsmøte, mot statsminister Erna Solbergs ønske. Senterpartiet ligger nærmest KrF i disse spørsmålene, men også her finnes det representanter som truer med å bryte ut.

Venstre er Stortingets mest liberale parti i disse spørsmålene, og har til og med åpnet for surrogati. Når/hvis de stemmer imot er det kun av lojalitet til regjeringsplattformen. Men hvor dypt stikker egentlig den lojaliteten? Den første Venstre-representanten, Ketil Kjenseth, har allerede varslet at han kan komme til å følge sin egen samvittighet. Og når det ballet først har startet i Venstre så vet vi av erfaring at det kan komme mange som vil svinge seg med i dansen.

Og for dem som ikke allerede har falt av lasset. Nå har Høyres Kristian Tonning Riise beskyldt KrF for dobbeltmoral, og slått fast at deres samvittighet ikke er mer verdt enn hans samvittighet. Og enda er det lenge til solen går ned.

Dette er vanskelige etisk spørsmål. Det bør ligge brede kompromisser til grunn, og vedtak bør stå seg over tid. Noen kan saktens innvende at disse spørsmålene har vi diskutert i årevis. Likevel kortslutter opposisjonen ordinær prosess når de snekrer paragrafer selv istedenfor å be regjeringen legge fram en ny lov. Da hopper de også bukk over utredninger og høringsrunder. Det er verktøyet for å sikre en lov som er konsekvent og belyser grundig alle aspekter av saken. Nå blir det opp til enkeltrepresentanters samvittighet, kvaler og (dobbelt) moral. Det er det til gjengjeld mye av.

Til den gamle huskeregelen om hvordan pølser og politikk lages kan vi trygt legge til en ny rett: Eggerøre.

Publisert: 25.05.20 kl. 15:52 Oppdatert: 25.05.20 kl. 16:17

