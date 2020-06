RASISME: – Mange synes nok det er vanskelig å snakke om rasismen fordi vi ikke vil se de dårlige sidene av landet vårt. Men den finnes også her, skriver forfatteren. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Debatt

«25 under 25»: Nå må vi snakke om rasisme, Norge

Det grusomme drapet på George Floyd og den brutale politivolden på fargede amerikanere har ført til flere protester rundt om i USA og andre deler i verden. Men selv om alles øyne er rettet mot USA nå, kan vi ikke være naive og tro at rasisme ikke finnes i Norge. For det gjør det.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANE OPSAHL MAGNUSSEN, redaktør for likestilling og identitet i Flyt Frem

Det er ikke noe tvil om at Norge er et av verdens beste land å bo i. Med en sterk oppfatning om at landet vårt er så bra, kan det dessverre føre til at etniske nordmenn synes det er vanskelig å snakke om rasismen her fordi vi ikke vil se de dårlige sidene av landet vårt.

I USA er «racial profiling», etnisk profilering på norsk, et erkjent problem. Selv om politiet i Norge ikke har erkjent det som et problem her, er det lite sannsynlig at det ikke skjer her i landet.

Sophia Baidoo ble i 1999 kvalt av samme politimann som tok kvelertak på Eugene Ejike Obiora syv år snere. I 2006 døde Obiora da han ble kvalt og lagt i mageleie av en politimann. Politimennene som var involvert i saken ble ikke straffet.

Antirasistisk senter som jobber med rasisme hver dag, forteller hvor vanlig det er at minoritetsungdom blir stoppet av politiet og spurt om ting som «er den sykkelen din?», eller «hvor har du fått den PC-en fra?»

Ane Opsahl Magnussen Foto: PRIVAT

les også Mørket senker seg over Amerika

Jeg som etnisk norsk kvinne har aldri blitt stilt slike spørsmål av politiet. Aldri. Jeg kommer aldri til å bli dømt ut ifra min hudfarge og jeg kommer aldri til å oppleve rasisme eller undertrykkelse på grunn av min etnisitet.

Etnisk profilering er nok ikke et like stort problem her som i USA, men at vi skal ignorere rasismen som skjer i Norge er i mine øyne helt feil. Å bekjempe rasisme angår oss alle.

En undersøkelse fra 2012 viser at med et utenlandsk navn reduserer man sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med cirka 25 prosent. Forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Fafo, sendte ut 1800 fiktive jobbsøknader til reelle jobbutlysninger. Kandidatene var like godt kvalifisert, men det var kun navnet som skilte de to jobbsøkerne. En med norsk og en annen med utenlandsk navn.

les også Trigger warning

Vi som er etnisk norske kan ikke lukke øynene og tenke at det ikke angår oss. Vi er nødt til å jobbe med våre holdninger, hvordan vi snakker med og om andre mennesker, og være klar over hvordan det hvite privilegiet påvirker livene våre. Det betyr ikke at vi er rike, at vi har det lett eller at vi aldri har slitt eller jobbet hardt.

Hvitt privilegium betyr at det er noen ting i livet som vi aldri trenger å tenke på eller oppleve på grunn av hudfargen vår. Hvis vi skal klare å bekjempe rasisme må vi forstå de privilegiene vi har og som de med en annen hudfarge ikke har.

Det finnes masse ressurser på nett, i bøker og på ulike sosiale medier om temaet. Det er viktig at vi som etnisk norske tilegner oss den kunnskapen, snakker og har diskusjoner om rasisme uansett hvor ubehagelig det kan være.

For det er slik vi skaper forandring.

Publisert: 02.06.20 kl. 15:23

Fra andre aviser