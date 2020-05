ADVARER: – Å bli konfrontert med det døende blikket til George Floyd hver gang vi logger på Facebook tapper oss for krefter vi trenger for å bekjempe rasismen, skriver kronikkforfatterne. Foto: Minotenk

Trigger warning

Si navnene deres, kjemp aktivt mot rasisme. Snakk om det. Men vær så snill, ikke del videoer av døde svarte kropper. Vi gjør ikke det når hvite blir drept, og at vi har så lav terskel for å gjøre det når svarte blir drept, er en del av problemet.

LISA ESOHEL OGBEIBOR KNUDSEN, Minotenk

STINA IHLE AMANKWAH, Minotenk

Vi skal ikke trenge å se grusomme drap på film for å forstå hvilke konsekvenser rasisme har. Det er så mange, også i Norge, som har kjent volden på kroppen. I form av ord og handlinger. Og hver gang vi ser andre oppleve dette, kommer minnene og følelsene tilbake. Du kjenner det i brystet.

Å se slike videoer bli så ukritisk delt kan være traumatiserende, og samtidig bidra til desensitivisering.

Etter terrorangrepet på Utøya i 2011, hadde vi vår egen debatt i Norge om hvorvidt det er etisk å bruke bilder som viste de døde kroppene. Det ble ikke sirkulert bilder av de døde i norske medier, og heller ikke blant nordmenn på sosiale medier.

Et av de sterkeste argumentene der og da var at vi kjente smerten, vi forsto hvor grusomt det hadde vært, uten å se de drepte ungdommene som hadde forsøkt å flykte. Det hadde ingen merverdi i å legge til de grafiske fremstillingene av likene. De skulle bli husket for hvem de var da de levde, ikke for hvordan de ble drept.

Hvis vi virkelig føler at vi trenger å vise dødskampen og de døde kroppene for at alvoret skal komme frem, sier ikke det oss noe om en ubevisst dehumanisering av svarte kropper? Noen vil si at det vesentlige her her er å vise overgrepene og volden begått av politiet, ordensmakten og statens voldsmonopol. Men det kan gjøres på en måte som ikke samtidig objektiviserer offeret enda mer.

Da videoen av drapet på George Floyd, en afrikansk amerikansk mann i Minneapolis, begynte å dukke opp i feeden min tenkte mange med oss «ikke enda en». Vi har begge svart familie som bor i USA, det kunne like gjerne vært en av dem.

Men politivold og rasistisk motivert vold skjer også her. Dette er ikke noe som bare skjer «der borte». I 2006 døde norsk-nigerianske Eugene Ejike Obiora etter å ha bli lagt i bakken med halsgrep. Som så mange saker hvor politivold er involvert, ble denne også henlagt. Rasisme og politivold i Norge er sjelden dødelig, men likefult traumatiserende for dem som opplever mistenkeliggjøring, «tilfeldige sjekker» og overdreven maktbruk. Det handler om å alltid måtte være på vakt. Å alltid være bevisst over hvordan oppførselen din kan oppfattes av fordomsfulle andre. Det er psykisk belastende og utmattende.

Rasisme og politivold er ikke noe nytt, det er bare tilgjengelig teknologi som endelig gjør det synlig for flere. Hundrevis av mennesker blir drept av politiet i USA hvert eneste år og det føres ikke statistikk over slike type drap av politiet i USA, som i seg selv er uhyre problematisk.

Det nye er at nesten alle nå har et kamera tilgjengelig. Videoer av svarte mennesker som blir skutt eller kvalt er ikke noe som overrasker. Det har nesten blitt «normalt» og etter å ha sett dette nok ganger, er det en fare for å bli desensitivisert.

Mange av oss scroller videre, det er for ubehagelig å tenke på at slike hendelser faktisk skjer. Noen lurer på om det faktisk skjedde. Noen tenker at det umulig kan være slik at en person kan bli drept for å være svart. Man hører folk spørre «Hva gjorde hun/han for å provosere?»

Faktum er at dette er strukturell rasisme, det er ikke tilfeldig at ubevæpnede svarte amerikanere er fem ganger mer utsatt enn ubevæpnede hvite amerikanere i å bli drept av politiet i USA.

Å bli konfrontert med det døende blikket til George Floyd hver gang vi logger på Facebook tapper oss for krefter vi trenger for å bekjempe rasismen. Det er derfor vi lukker øynene, åpner ørene og roper Black Lives Matter.

Publisert: 29.05.20 kl. 12:52

