Storbritannia – fra Tesla til moped

Kaoset som kan oppstå med en «no deal»-Brexit viser tydelig verdien av forpliktende avtaler som EU og EØS.

TORE MYHRE, avdelingsdirektør, NHO

Britenes statsminister Boris Johnson er klar: Han vil ta britene ut av EU den 31. oktober, avtale eller ikke. Faren er derfor større enn noen gang for at britene forlater EU og EØS uten avtale. Kaoset som kan oppstå viser tydelig verdien av forpliktende avtaler som EU og EØS.

Det at britene går fra å være full deltager i EUs indre marked til kun å følge reglene til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) innebærer en dramatisk forverring av handelsbetingelsene. Det blir som å gå fra å kjøre Tesla til å kjøre moped. I det indre marked fungerer handelen sømløst uten toll eller andre barrierer. Regelverket er det samme i alle land og det er ingen grensekontroller. Folk reiser fritt på tvers av grensene, kan jobbe og studere hvor de vil og bedriftene kan etablere seg og investere hvor de vil. Vi tar for gitt at dette fungerer i hverdagen. Men de tusenvis av rettsakter som regulerer dette i praksis er avledet av EU og EØS. Dette er grunnpilarene som gjør alt dette mulig.

Plutselig tar dette slutt. Det blir innført toll over natten på varehandelen mellom Storbritannia og EU. Det er en enorm ulempe. Varehandelen vil da ta andre veier og varene blir dyrere. Det blir innført nytt papirarbeid og tolldeklareringer. Daglig passerer tusenvis av trailere over havner og grenser. Hverken britene eller EU er godt nok forberedt og godset kan bli stående i dagevis på grensen. De felles reglene vil ikke lenger gjelde.

Vi har heldigvis felles regler for det meste, slik som flysikkerhet, legemidler, finans, arbeidsliv, næringsmidler og mye mer. Det er svært praktisk. EUs regelverk for kjemikalier angår mange produkter og norske bedrifter. Vi har høye felles krav til matsikkerhet i EU og EØS. Men dersom britene inngår en frihandelsavtale med USA, slik Boris og Donald annonserte på G7-møtet i Biarritz nylig, kan det være at britene endrer sine standarder. Da må vi sikre at varer med lavere kvalitet ikke blir solgt videre til EU og Norge. Derfor må det innføres grensekontroll når Storbritannia ikke lenger blir del av det indre marked.

EU og EØS kan selvsagt erstattes med en frihandelsavtale. Men det er ikke det samme som å være på innsiden av det indre marked. De vil ikke ha felles regler. Britene må nå etablere et lappeteppe av samarbeidsavtaler på alt fra varer, tjenester, kapital, forskningssamarbeid, studentutveksling, miljø, etc. Det skaper usikkerhet, en uoversiktlig situasjon, uforutsigbarhet og dårligere betingelser for folk flest og for bedriftene.

Investeringene i Storbritannia går allerede ned. Den økonomiske veksten er lavere. Den britiske regjeringen frykter matmangel, økte priser og mangel på medisiner. Det meldes allerede om mangel på arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren og på bondegårdene. Det å rive bort grunnplanken for forpliktende internasjonalt samarbeid er ingen god idé. Verken for britene og eller for nordmenn.

