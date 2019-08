SVARER: Harald Hegstad.

Svarer Juritzen: Udemokratisk kirkevalg?

Arve Juritzen og jeg er enige om at folkekirken må passes på og forbedres – hver dag. Derfor er det også viktig å diskutere og kritisere måten kirkevalg foregår på. Men jeg mener han tar alt for hardt i når han betegner valget som nå gjennomføres som «uærlig».

Harald Hegstad, 1. kandidat på Nominasjonskomiteens liste i Oslo

Det han særlig har hengt seg opp i, er den såkalte femprosentregelen, som innebærer at kandidater på Nominasjonskomiteens liste må ha minst fem prosent personlige stemmer for at man kan overstyre rekkefølgen på listen når man skal avgjøre hvem som er valgt. Regelen ble i full åpenhet vedtatt av et stort flertall på Kirkemøtet. Den er ikke mindre demokratisk enn at liknende ordninger brukes ved offentlige valg i Norge: Ved valg til fylkesting er det er en tilsvarende sperregrense på åtte prosent. Hensikten er bl.a. å ivareta de velgerne som ikke foretar rettelser på listen, og som dermed slutter seg til den prioriterte rekkefølgen som nominasjonskomiteen har gjort. Det skal altså litt til – men ikke veldig mye – for å flytte kandidater oppover på listen.

Hvordan regelen vil slå ut, vet vi ikke før etter valget, men til sammenligning fikk hele 10 av 15 kandidater på Nominasjonskomiteens liste i Oslo mer enn fem prosent personstemmer ved kirkevalget i 2015.

Å si at stemmer blir «forkastet» fordi man ikke når grensen, er en meningsløs påstand. Ved alle valg er det velgere som stemmer på kandidater som ikke blir valgt, uten at man kan si at stemmen av den grunn er bortkastet. Alle valgordninger må ulike hensyn veies mot hverandre, og ingen ordning er perfekt. Denne regelen vil helt sikkert bli diskutert før neste valg.

Fordi Nominasjonskomiteens liste må konkurrere med andre, mer partiliknende lister, har vi vært nødt til å markedsføre listen. Det arbeidet kunne først starte da nominasjonene var klare i begynnelsen av mai. En nasjonal styringsgruppe med mandat fra alle listene koordinerer generell informasjon om listen, mens det er opp til den enkelte kandidat selv å fortelle hva han eller hun står for, bl.a. gjennom nettstedet nominasjonslisten.no. Slik kan velgerne danne seg en oppfatning om hvilke kandidater som bør få et ekstra kryss.

Om vi ikke er enige om valgordningen, er Arve Juritzen jeg i alle fall enige om at flest mulig av kirkens medlemmer bør benytte sin rett til å påvirke veien videre for Den norske kirke i kirkevalget 8.-9. september.

