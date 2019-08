Foto: Roar Hagen

Kommentar

Et politisk jordskjelv

Folk som aldri kunne drømme om å stemme annet enn Arbeiderpartiet, er blitt forelska i Vedum. Den store dramatikken ligger i om dette er en stemningsbølge eller et varig skifte.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Senterpartiet har alltid vært bygdenes parti. Derfor har de hatt svært høy oppslutning i mange små kommuner. Problemet er bare det at det hjelper lite å ha 70 prosent i Tydal, når det nesten ikke bor folk der. I tillegg til å gjøre et svært godt valg generelt, kan Sp få sitt store gjennombrudd på steder der de tradisjonelt har hatt lav oppslutning.

Det mest bemerkelsesverdige skjer i Nord-Norge. På flere målinger har Sp gått forbi Ap som største parti i både Nordland, Troms og Finnmark. Jo lengre nord man kommer, jo mer oppsiktsvekkende er velgervandringene. Dette er en del av landet som Sp med sin bakgrunn i bondekulturen og den private eiendomsretten har hatt lite grep om. I nord har Ap dominert, med Høyre som den åpenbare utfordreren. Et estimat Jonas Stein ved Universitet i Tromsø har gjort for VG, viser at Sp kan få 38 av 80 ordførere i Nord-Norge. I dag har de elleve. Det sier litt om det mannefallet av ordførere Arbeiderpartiet kan komme til å oppleve 9. september. Da Trygve Slagsvold Vedum var i Lofoten forrige uke, hadde både fiskere og sykepleiere stjerner i øynene i møte med den blidspente Sp-lederen.

Men det virkelig store raset av velgere skjer i de mellomstore byene. Det er bare unntaksvis at Sp har hatt makt i byer av en viss størrelse. En slik kommune er Steinkjer, som mye takket være en respektert ordfører hadde en oppslutning på 39,5 prosent ved forrige valg. Med nær 4000 velgere i ryggen begynner det å monne. Nå viser mange målinger at Sp kan ta solide jafs i byer som Levanger, Namsos, Kristiansund og Verdal, som tradisjonelt har vært Ap-bastioner. Den samme tendensen ser vi også i Innlandet og i deler av Vestlandet. Klarer Sp i tillegg å karre til seg noen fattige prosenter i storbyene, er suksessen total. Bare èn prosent i Oslo utgjør 3000 velgere. Det utgjør noen kommuner som Røst, Holtålen og Torsken.

En morgengave til firkløverpartiet er at de også kan komme til å forsyne seg grovt i de nye fylkene. Selv om Sp har vært den argeste kritikeren til regjeringens regionreform, sier de ikke nei takk til en fylkesordfører eller elleve. Sp har alltid vært et av de (få) partiene som synes fylkespolitikk er viktig. Tallknuser Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls har tidligere luftet muligheten for at Sp kan ta fylkesordførere fra Svinesund til Grense Jakobselv.

Nå er ikke lokalpolitikken alltid så enkel å forutse ut fra et excelark. I tillegg til å gjøre gode valg, handler det mye om personlige relasjoner. Derfor ser vi også eksempler på partier som har nesten rent flertall, men som likevel ikke får ordføreren. Men også på dette området har Sp ofte et fortrinn. Man skal stå tidlig opp om morgenen for å bli bedre hestehandlere. Sp-folk har ofte søkt makt og manøvrert seg i lokalsamfunnet. Derfor har de også mange erfarne kandidater som kan kunsten å samarbeide.

Sp blir ofte, og med rette, beskyldt for å være ekstremt opptatt av ordførerkjeder. Andre partier er gjerne mer opptatt skriftlige gjennomslag i avtaler og politiske manifester. I Sp forhandler de villig vekk fagre formuleringer. De vet at i den praktiske hverdagen har ordføreren svært stor innflytelse. Makt betyr også mye for rekruttering. I Trøndelag, hvor nesten alle ordførerne kommer fra Sp eller Ap, er det vanskeligere for de borgerlige partiene å bygge opp profiler. Det er på samme måte som partier i regjering fungerer som en magnet på flinke folk.

Ikke siden EU-kampen har vi sett så sterke strømninger mot Senterpartiet. Den store forskjellen er at i 1994 var det èn dominerende sak som overskygget alt. Nå er det ikke like lett å peke på en enkelt årsak til Sps sterke vekst. På lengre sikt er det interessant om dette er en stemningsbølge eller mer permanente velgervandringer. Hvis det siste skulle være tilfelle, brenner det virkelig et blått lys for Arbeiderpartiet som styringsparti.

Publisert: 28.08.19 kl. 10:33