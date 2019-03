TV-FAVORITTER: «Heimebane» mister seere og får kritikk. Men fortsatt er det 700 000 seere som følger med på Camilla, Espen, Helena, Michael og Eivind. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Problemet med «Heimebane»: – Må skjerpe seg

Problemet med sesong 2 av «Heimebane» er ikke at det handler for mye eller for lite om fotball. Problemet er at det handler litt om alt og alle, men ikke nok om noen ting.

Er «Heimebane» like bra som i fjor? Har det ikke tapt seg litt?

I år, som i fjor, er NRK-serien «Heimebane» blant temaene vi nordmenn gyver løs på og diskuterer når vi kommer på jobb på mandager. Riktignok er vi noen færre enn i fjor, men 700 000 er fortsatt imponerende seertall, spesielt når kalenderen viser 2019.

I går publiserte VG et par saker hvor tre menn lot ni andre menn (deriblant to fotballeksperter og en sportskommentator) komme til orde med deres teorier om hva som er gått galt.

Her kommer min:

Fjorårets sesong av Heimebane ble hyllet for å ta opp viktige temaer. Jeg hyllet serien selv også, i kommentaren «Skam for voksne»:

– Akkurat slik Skam gjorde, tar Heimebane opp tabubelagte og tidsaktuelle temaer som skaper viktige diskusjoner rundt middagsbordene i de tusen hjem, skrev jeg, og la til at jeg håpet de skulle ta opp temaet homofili i fotballen i sesong 2.

Og det har de gjort! I alle fall litt.

Men i denne sesongen er alt bare «litt».

les også «Heimebane» mister seere og får kritikk

Obs! Spoilere om episodene 1–6 kan forekomme.

Det kan virke som om serieskaperne har arrangert åpen idémyldring-dag, og utstyrt med sprittusj og stor tavle bedt alle om å komme med forslag til hvilke tabubelagte og tidsaktuelle temaer de bør ha med i sesong 2. Og så har forslagene haglet inn.

«Abort!?» JA!! Viktig.

«Homofili i fotballen!?» Homofili må med!

«Incels! Dere vet, sånne sinte unge menn som dreper fordi ingen vil ligge med dem!» JA! Vi må ha en incel!

«Mannen som taper, for eksempel i saker om samværsrett og barnefordeling!!» «Menn som slanker seg! Menn teller også kalorier!» «Bygdefolk som hater byfolk!» «Kvinner som hater kvinner!!» «Rike folk kler seg snobbete og heter andre navn, som for eksempel Petronella og Peder!»

«Metoo gjelder også for menn! Og homofile!» «Karrierejag og prestasjonspress blant unge!» «Morsrolle! Mødre som stikker fra barna sine! En mor som drar til Las Vegas og spiller poker!»

«Sissel Renate! Vi må ikke glemme Sissel Renate!»

JA! JA! JAA!

les også «Heimebane»: Nerven er nedadgående

Det ser dessverre ut til at serieskaperne trivdes så godt i JA-fasen, at de ble der.

Det er lett å forstå. JA-fasen er den beste fasen. I JA-fasen er alle ideer gode og velkomne. Og nå har de kokt sammen en sesong som handler litt om alt og alle, men egentlig ikke nok om noen ting.

I gårsdagens episode tok Camilla en litt kjapp abort. Nils oppfører seg litt teit mot Sissel Renate på soverommet, og er bittelitt incel i episode 4. Men han ser ut til å ha glemt det i episode 6. (Heldigvis, får jeg kanskje legge til.)

Helena overkjører den kvinnelige fotballeksperten Anniken i TV-studio, og Anniken blir litt sur. Peder #metooer kanskje Espen litt.

Aron er en litt nervøs type. I et halvt minutt teller en blond fotballspiller med caps noen få kalorier.

les også 643.000 fikk med seg første episode av «Heimebane»: – Nydelige tall

Når alt det er sagt, så er jeg ikke bare litt enig i det min kollega Morten Ståle Nilsen uttalte i går.

– Spesielt de to siste episodene er noe av det fineste jeg har sett av norsk TV-drama, sa han, med en klar oppfordring til alle som er kritiske til «Heimebane»:

– Se serien ferdig. Og slapp av.

Men så har det seg slik, at vi TV-seere anno 2019 er en veldig utålmodig folkegruppe. Vi har ikke tid til å se seks timer halvgod TV fordi vi blir lovt at det kommer to timer god TV helt til slutt.

Da er det heller Thank you, next.

Jeg er fortsatt fan, og har tro på enda en sesong av «Heimebane». Men da må serieskaperne skjerpe seg (litt), og lære seg å si nei.

