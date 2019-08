Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Sunn fornuft på sjøen

Promillegrensen til sjøs bør beholdes som den er. Men båtfolket må bruke sunn fornuft for å forhindre flere ulykker til sjøs.

Årlig dør om lag 30 mennesker i fritidsbåtulykker i Norge, og også denne sommeren har vært preget av tragiske dødsulykker på sjøen. Den vanligste dødsårsaken handler om manglende bruk av flytevest. Den nest største årsaken handler om rus. Årlig mister i snitt ni mennesker livet i rusrelaterte båtulykker.

I dag er promillegrensen til sjøs 0,8 for fritidsbåter under 15 meter, uansett motorstørrelse. For båter over denne lengden er grensen 0,2, det samme som for bilkjøring. I juli fikk regjeringen ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, og flere av organisasjonene som har levert innspill i planarbeidet har pekt på at promillegrensen bør senkes, også for de minste båtene.

Regjeringen har en uttalt nullvisjon om dødelige båtulykker, men vil ikke endre dagens promillegrenser til sjøs. I stedet oppfordres det i planen til andre tiltak, som et mer målrettet holdningsarbeid, mer synlig politi på sjøen og en generell oppfordring til båtfolk i alle aldre om å ta båtførerprøven. Det er en fornuftig linje.

Ferdsel på sjøen skiller seg ikke nevneverdig fra ferdsel på land. Båtkjøring, like lite som bilkjøring, skal ikke kombineres med alkohol eller andre rusmidler. Når vi likevel ikke støtter en innskjerpet promillegrense til sjøs, handler det om at mye av båtbruken skjer i en tidsbegrenset periode på sommeren, når folk har fri og vil nyte late sommerdager. Å ha «to pilsnere i en snor» er en del av båtkulturen, og en grense på 0,2 for små, saktegående båter er unødvendig strengt. Det må være lov på varme sommerdager å nyte en pils eller et glass vin når man koser seg på sjøen.

Men desto viktigere er det appellere til folks sunne fornuft. Den generelle normen bør være at den som styrer båten bør avholde seg, og at passasjerene sier ifra når det behøves. For båtfolk som sverger til større og raskere båter – og dem blir det stadig flere av – er det naturligvis nulltoleranse for å ta seg en øl når man flyr over bølgene. Jo større fart, jo større risiko. Det sier seg selv at man da må være fullt skjerpet.

Det er mørketall blant nordmenns alkoholbruk til sjøs, og noen tar seg dessverre til rette der de burde ha forstått bedre. Vi har alle et ansvar for å si fra når det skjer. For det skal så fryktelig lite til før det skjer et uhell med potensielt svært skjebnesvangre følger.

