Koalisjon i Gulfen

USA ønsker å sette sammen en koalisjonsstyrke som skal beskytte sivile skip i farvannene ved Hormuzstredet. Som andre allierte land er Norge blitt spurt om å delta.

Det er en svært bekymringsfull situasjon for sivil skipsfart i verdens viktigste transportrute for olje. Sjøfartsdirektoratet har oppfordret norske skip til å utvise høy aktsomhet og årvåkenhet. USA anklager Iran eller deres allierte for å stå bak flere angrep mot sivile skip i området siden mai, blant annet mot oljetankere med norsk tilknytning.

Temaet kom opp på NATOs forsvarsministermøte i Brussel da USAs fungerende forsvarsminister Mark Esper tok til orde for en slik koalisjon av frivillige. Ingen forpliktet seg da til å stille opp, bare til å vurdere en eventuell forespørsel. Senere er planene blitt mer håndfaste. Styrken skal etter planen overvåke, eskortere og avskrekke angrep mot sivile skip.

General Joseph Dunford, som leder den amerikanske generalstaben, sa 9. juli at han regnet med at det ville ta et par uker å få oversikt over hvilke nasjoner som blir med. I tillegg til USA har både Storbritannia og Frankrike til enhver tid marinefartøy i disse farvannene. Det er uavklart om de blir med i en amerikanskledet operasjon.

Etter at USA gikk ut av den internasjonale atomavtalen med Iran for over ett år siden er situasjonen blitt dramatisk forverret. Irans handlinger bekymrer både USA og Europa, men de allierte er dypt uenige når det gjelder atomavtalen. Det er alvorlig når den tilspissede politiske konflikten mellom USA og Iran fører til økt militær spenning i Persiabukten. Den beste måten å redusere spenningen og sikre sivil skipsfart er å oppfordre partene til å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Dette er en konflikt mellom statlige aktører, som farlig lett kan komme til å eskalere. Trusler, sabotasje og opprustning kan føre til en krig ingen ønsker. I disse trange farvann, med store militære styrker på begge sider, er risikoen betydelig for en militær konfrontasjon. Enten det skyldes en overlagt handling eller en misforståelse. Maritim sikkerhet er særdeles viktig, ikke minst for en sjøfartsnasjon som Norge. Men skal Norge delta i en militær operasjon ved Hormuzstredet bør det først foreligge et folkerettslig grunnlag, gjennom et FN-mandat.

