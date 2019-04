SKAM? – Nordmenn tilhører altså den globale flyeliten. Flyreisene våre er en av de mest ekstravagante eksemplene på at verdens rikeste sløser på bekostning av verdens fattige. Derfor trenger vi flyskam, mener kronikkforfatteren. Foto: Jan Ovind

MDG-politiker Eivind Trædal: – Selvfølgelig skal vi føle flyskam!

«Flyskam» ble et av Sveriges nyord i 2018. Norge trenger det enda mer enn dem. La oss kjenne på flyansvaret!

EIVIND TRÆDAL, forfatter og bystyremedlem i Oslo (MDG)

Folk flest i Norge flyr. Helgeturer til Europa har blitt dagligdags. Nordmenn har favorittkafeer på Brooklyn. Instagram-feeden er fylt av bilder fra Tokyo, Sydney, Buenos Aires og Roma. Oslo-Trondheim er Europas 5. mest trafikkerte flyrute, fulgt av Oslo-Bergen på 8. plass og Oslo-Stavanger på 16. plass, ifølge Eurostat. Dette er strekninger med et eksisterende (men alt for dårlig) togtilbud. Vi flyr mer enn dobbelt så mye innenlands som våre naboer svenskene.

Men nordmenn er ikke folk flest. Ifølge tall publisert av Deutsche Welle, var det bare rundt tre prosent av jordas befolkning som reiste med fly i 2017. Og 82 prosent av jordas befolkning har aldri reist med fly. Den enorme forskjellen skyldes så klart at nordmenn flest ligger på verdenstoppen i inntekt og forbruk.

Alt dette har en stor nedside for miljøet. I Norge slipper vi i snitt ut rundt 10 000 kilo klimagassutslipp per hode, målt i CO2-ekvivalenter. Det er godt over snittet i Europa. Klimaforskningssenteret CICERO anslår at klimaeffekten av en flyreise tur-retur Thailand tilsvarer utslipp av omtrent 3400 kilo CO2. Med én tur til Thailand kan du altså øke dine gjennomsnittlige klimautslipp med omtrent 30 prosent. I 2018 foretok nordmenn 128 856 flyreiser til Thailand, ifølge thailandske turistmyndigheter. Det betyr at nordmenns reiser til Thailand alene forårsaket omtrent 438 000 tonn CO2 i fjor. Det tilsvarer nesten ti prosent av forurensinga fra all kjøring med personbiler i Norge.

Disse klimautslippene er ikke inkludert i Norges klimastatistikk. De er heller ikke inkludert i internasjonale klimaavtaler, fordi verdenssamfunnet ennå ikke har blitt enige om hvordan dette skal løses, etter snart 30 år med diskusjon.

Nordmenn tilhører altså den globale flyeliten, og vår forurensing blir ikke tatt med i regnskapene. Det betyr naturligvis ikke at de ikke teller med i klodens regnskap. Flyreisene våre er en av de mest ekstravagante eksemplene på at verdens rikeste sløser på bekostning av verdens fattige, og på bekostning av framtidige generasjoner. Derfor trenger vi flyskam.

Hvis du er blant dem som blir provosert av ordet «flyskam», og får assosiasjoner til religiøse mørkemenn og pietister, så forsøk gjerne å bytte ut ordet «skam» med «ansvar». Jeg kan forstå trangen til å være fri for skam. Skam er et veldig negativt ladet ord. Men mener kan du med hånden på hjertet si at vi har rett til å være ansvarsløse?

Men er det konstruktivt å påføre folk skam da? Nei, ikke alene. Selvfølgelig er ikke skammen noen løsning i seg selv. Skammen er forutsetningen for en løsning. Hvis vi ikke anerkjenner flyreisene våre som et problem, vil vi heller ikke støtte endringer for å redusere flyreisene. Enten det kommer i form av nye flyavgifter, kostbare utvidelser av lyntog-tilbudet eller andre tiltak (ja takk, begge deler, sier jeg).

Flyskam må gå hånd i hånd med politisk handling, og med stolthet over å reise miljøvennlig. I Sverige har Facebookgruppa «Tågsemester» på et års tid fått over 80 000 medlemmer. Det er en viktig gruppe for å diskutere togferie, og skape press for togutbygging. Selv tok jeg for litt over en måndes tid siden initiativ til en norsk versjon – «togferie». Denne gruppen har allerede fått over 7000 engasjerte medlemmer, som deler tips og råd om å reise med tog. Dette handler ikke bare om å spre skam, men om å spre stolthet og glede rundt miljøvennlige reiser.

I Sverige har det folkelige engasjementet gitt store resultater. Regjeringen har satt i gang en storstilt utbygging av lyntog (det hjelper naturligvis å ha MDG i regjering), det opprettes nye nattog-ruter til kontinentet, og antallet flyreiser har begynt å synke.

Det hjelper også at Sveriges klimahelter viser vei. 16 år gamle Greta Thunberg har nylig vært på nok en Europa-turné, der hun både har møtt paven og britiske politikere. Hun velger naturligvis toget. Greta er et forbilde for titusenvis av unge nordmenn, som har deltatt på klimademonstrasjon denne våren. Du vil vel ikke bestillte flyferie til dine klimastreikende barn? Hvis 16 år gamle Greta kan reise med toget, kan vi.

Norge har sårt behov for litt mer «svenske tilstander» i samferdselsdebatten. Vi har Europas 3. tregeste tognett, og i skrivende stund har vi ingen nattog til Europa. Løsningen på dette er en aktiv politikk for å redusere flytrafikken. I stedet for en regjering som kun har vyer om å privatisere jernbanen og gjennomføre kostbare og meningsløse navnebytter, trenger vi politikere som satser på toget. Ikke bare til pendling i østlandsregionen, men også til reiser mellom storbyene og til utlandet. Teknologien finnes – vi trenger bare vilje. Og naturligvis må vi avskaffe taxfree-ordningen. Det er meningsløst å sponse et klimaproblem med et sukker- alkohol- og tobbakksproblem.

Det hjelper nemlig lite at du dropper kjøttkakene eller velger elbil hvis du brenner av tusenvis av tonn CO2 til ferieturen din. Litt skam og litt skamvett, kombinert med politisk engasjement og positiv satsing på miljøvennlig transport, gjør underverker.

Kjenn på din indre flyskam, føl på ditt flyansvar, og bli gjerne med på å gjøre «#togkry» til årets norsk nyord!

