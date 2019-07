TREKKER SEG ETTER 17 ÅR: Bjørn Kjos. Foto: Helge Mikalsen

Leder

Askeladden og hans gode hjelpere

Når Bjørn Kjos (72) trekker seg som leder for Norwegian, kan han se tilbake på et norsk flyeventyr.

Nå i sommer ble Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap 2019. Fra opprettelsen av lille Norwegian Air Shuttle i 1993 og frem til i dag, har selskapet gått fra en underdog-posisjon til å stikke av med prinsessen og halve kongeriket.

Det har riktignok ikke manglet på kontroverser. Ikke minst med fagforeningene, som klager på at Kjos’ gode hjelpere kommer fra Thailand og Spania.

Selskapet har også slitt økonomisk og har de siste par årene måttet be aksjonærene om milliarder i frisk kapital. I mars i år kom problemene med Boeing 737 MAX-flyene, som fortsatt står på bakken.

Tidligere i år innrømmet selskapet at kassen var nesten tom, i forbindelse med emisjonen for å hente inn tre milliarder kroner. Aksjen falt som en stein. Norwegian solgte flymaskiner for å skaffe seg kontanter og utsatte flere nye flykjøp for å spare penger.

Kjos offentliggjorde i februar at rutekutt og sparetiltak skulle snu milliardunderskudd til overskudd i 2019. Strategien var lagt om fra vekst til lønnsomhet.

Nå som den gamle jagerflygeren Kjos går av etter 17 år som konsernsjef, trår han tilbake i et selskap som hevdes å være på bedringens vei.

For samtidig la Norwegian frem et resultat før skatt på 111 millioner kroner i andre kvartal. Det er en nedgang fra 370 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Men Norwegian viser til lavere kostnader og høyere inntekter.

Resultatene Norwegian har hatt, var det vel uansett få som drømte om i 1993. Norwegian har gått fra å ha tre Fokker 50-maskiner som fløy innenlands. Til 170 fly som går verden rundt.

Selskapet er blitt det tredje største lavprisselskapet i Europa. Det er også blitt største utenlandske selskap i New York, og det neste største i Los Angeles.

Mot mange negative spådommer viste Norwegian seg å være en konkurrent man måtte regne med. Ja, til slutt ble det lille selskapet større enn de gamle mastodontene.

Og selv om det ikke har blitt noen utbytter på aksjonærene, så har vi sett at Norwegian har hatt beilere på døren det siste året. Kanskje kan aksjonærene le hele veien til banken, likevel.

For flypassasjerene har Norwegian betydd langt mer enn kanselleringer og forsinkelser.

For folk flest har selskapet gitt flere avganger, hardere konkurranse og dermed lavere priser. Dette har konkurrentene også hatt godt av.

For Bjørn Kjos turte å gjøre det ingen eller få andre har turt. Fra å ta over et lite selskap som SAS prøvde å ta knekken på, styrte han et imperium på over 11 000 ansatte.

Publisert: 11.07.19 kl. 11:06