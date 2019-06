SVARER: – Min erfaring, etter 40 skilsmisseintervjuer for boken min, er at det bærer ut, før eller senere, når kjærligheten er over, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Marte Vike Arnesen

Debatt

Størst – og viktigst – av alt er kjærligheten

Øyvind Håbrekke svarer på min kronikk (VG 8.6.) og mener at jeg har utelatt ansvar i min forståelse av kjærlighet. Han argumenterer (VG 20.6.) med at kjærlighet er noe annet enn følelser. Det er litt besynderlig når løftet som gis i kirken handler nettopp om kjærlighet – og Håbrekke mener at kjærlighet ikke er viktig. Det er derimot ansvar og forpliktelse.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Håbrekke skriver at ”Når det bygges en relasjon over tid, der man opplever gjensidig ansvar og lojalitet, så vokser det frem noe mer og sterkere – det er en kjærlighet som er bredere og dypere enn den første opplevelsen.”

Men også denne kjærligheten – som er bredere og dypere enn forelskelsen – kan forsvinne. Hva blir det igjen av ansvar og forpliktelse da? Skal mennesker bli i ekteskap der det ikke er kjærlighet, verken dyp eller luftig, bare ansvar og forpliktelse?

Min erfaring, etter 40 skilsmisseintervjuer for boken min, er at det bærer ut, før eller senere, når kjærligheten er over. For 50 og for 100 år siden ble man, av ansvar og av forpliktelse og av ”hva folk ville si”, men sjelden nå lenger. Jeg tror også at min mor ble – bare for 20-30 år siden – av ansvar og av forpliktelse, men ikke av kjærlighet for min alkoholiserte far.

Håbrekke nevner også fellesskap og hvordan ”samlivet berører hele vårt liv, med naboskap, vennepar, slekt og storfamilier. Og aller mest berører det barna. Når man velger å leve i samliv med en annen person, så definerer det relasjonen til veldig mange andre i våre omgivelser”. Dette vet mange skilte etter å ha mistet kontakten med hele eks-slekten sin og med gamle vennefamilier og vennepar som ”valgte side”, som det heter. Også jeg kjenner dette på kroppen og i hjertet hver dag.

Håbrekke etterlyser en mer ansvarsbevisst og fellesskapsorientert forståelse av samliv og kjærlighet. Jeg lurer på om Håbrekke mener at man skulle bli i kjærlighetsløse ekteskap – for naboenes, venneparenes, svigerforeldrenes og slektens skyld? Eller for barnas skyld? Jeg tror mange venter lenge med å gå nettopp på grunn av alle disse hensynene, men igjen bærer det ut før eller senere om det viktigste ikke er på plass: kjærligheten. Selv om de færreste barna ønsker skilsmisse, har jeg ennå til gode å møte de barna som ønsker å være den eneste grunnen til at mamma og pappa er sammen.

Jeg skulle på mange måter ønske at jeg aldri ble skilt, men jeg bebreider ikke (lenger!) min eksmann for at han gikk da han ikke lenger elsket meg. Jeg ønsker meg et samliv som er basert på kjærlighet, ikke bare på ansvar og forpliktelse. Som Curtis Stigers synger på min gamle og kjære Dawson’s Creek soundtrack: ”You deserve to be loved!”

Håbrekke og jeg kan være hjertens enige om én ting; Å være to er trygghet. Ta vare på den du elsker! Det er dessverre høysesong for samlivsbrudd etter sommerferien.

Publisert: 24.06.19 kl. 11:49