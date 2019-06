TERROROFFER: En æresgarde står ved båren til regionpresident Walter Lübckes båre under begravelsen i Kassel 13. juni. En høyreekstremist er pågrepet for drapet. Foto: POOL / X80003

Leder

Trusselen fra høyreekstreme

En 45 år gammel tysk mann, kjent for høyreekstreme holdninger, er arrestert for drapet på den kristeligdemokratiske politikeren Walter Lübcke. Han ble skutt i hodet på kloss hold i sitt hjem i Kassel 2. juni.

Etter drapet i Kassel bør søkelyset rettes mot den store fare som høyreekstreme og nynazistiske miljøer utgjør. Den mistenkte, identifisert som Stefan E., skal i følge tyske medier være tilknyttet flere nynazistiske grupper. Han skal blant annet ha blitt dømt for brannstiftelse av et hjem for flyktninger på 1990-tallet. Det ble funnet våpen i hans hjem. Stefan E. har også utstedt dødstrusler på YouTube.

Lübcke ble utsatt for høyreekstremes vrede da han som regions-president under migrantkrisen i 2015 oppfordret innbyggerne til å ta godt imot flyktninger og asylsøkere. Han sa også at tyskere som ikke ville hjelpe mennesker i nød sto fritt til å forlate landet. Det feige drapet på Lübcke ble fulgt opp med avskyelige gratulasjonsmeldinger fra nynazister i sosiale medier.

En talsmann for den føderale påtalemyndighetene sier at de antar at drapet på Lübcke er høyreekstremistisk motivert. Ikke siden 1970-tallet har en tysk politiker blitt drept på post i et politisk motivert terrorangrep. Tyskland har et alvorlig problem med voldelige høyreekstreme miljøer. En nynazistisk bande drepte ti mennesker fra 2000 til 2007. Åtte av dem var tyrkiske innvandrere.

Det er snart åtte år siden Norge ble rammet, med terror i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er i disse dager tre år siden den britiske parlamentariker Jo Cox ble brutalt drept på åpen gate av en høyreekstremist. I 2017-18 ble det gjennomført åtte og avverget elleve høyreekstreme terrorangrep i Europa, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST skriver i sin årsmelding at høyreekstremisme i Norges primært preges av radikalisering og organisasjonsbygging. Det florerer med hat og trusler på internett. Konspirasjonsteorier brukes for å skape fiendebilder. Meningsmotstandere stemples som landsforrædere. Drapet i Tyskland er enda en påminnelse om hvor farlig denne utviklingen er.

Etter en rekke terroraksjoner er Europa, med god grunn, på vakt mot ekstreme og voldelige islamistiske grupper. Det må ikke føre til at vi overser terrorfaren mot samfunnet fra et annet ekstremt hold, nynazistene og de høyreekstreme.

Publisert: 20.06.19 kl. 09:55