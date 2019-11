INNRØMMET GIGA-FEIL: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen

Dette må vi ha svar på

Trygde-skandalen blir større og større for hver dag som går. Og spørsmålene hoper seg opp.

Da NAV-saken detonerte på mandag, ble det kjent at 48 personer uriktig er blitt dømt. Den lengste ubetingede fengseldommen er på åtte måneder. Det er også funnet 2400 uriktige tilbakebetalingskrav.

Allerede nå er vi oppe i langt flere uriktige dommer. For hver dag vokser saken. Folk er blitt gjort til kjeltringer fordi myndighetene som har tolket loven feil.

Ingen vet hvor mange justismord vi snakker om. Det vil ta tid å få oversikt. Og skandalen kan vokse i omfang. Riksadvokaten har bedt NAV om å forklare hvorfor de mener feilen oppsto først i 2012. Også ESA mener problemet kan gå enda lenger tilbake.

Det kan også dreie seg om flere typer ytelser enn det som er kommet frem. Riksadvokaten har stoppet etterforskningen av alle anmeldelser fra NAV knyttet til utenlandsopphold i EØS, uansett tidspunkt og uansett ytelse.

Vi snakker i verste fall om 25 år med feil og titusener som har blitt straffeforfulgt, nektet ytelser og avkrevd tilbakebetaling selv om de ikke har gjort noe galt.

Det statsråd Anniken Hauglie må svare på når hun kommer i Stortinget tirsdag, er hvordan dette kunne skje. Hva visste hennes eget departement?

I 2011 gikk Brochmann-rapporten gjennom EU-lovgivningen på området, og konkluderte med at det er et meget trangt nåløye for å hindre trygdeeksport.

I 2013 slo EFTA-domstolen fast at norsk trygdelov var til hinder for EØS-avtalen.

I 2015 viser brevekslingen at Hauglies departement ble bedt av ESA om å redegjøre for stopp i arbeidsavklaringspenger for en person som flytter til andre EØS-land.

I 2016 fastslår regjeringens egen stortingsmelding at at EØS-loven trumfer norsk lov, og at sykepenger og arbeidsavklaringspenger kan tas med i EØS.

I 2017 begynner Trygderetten å avsi dommer som viser at NAV praktiserer reglene feil.

Likevel fortsatte den feilaktige praksisen. Først på mandag tok det endelig slutt. Hvorfor feilen oppsto og hvorfor det tok så lang tid å rette opp, er det vi må vi få på bordet.

Men det aller viktigste er selvsagt at alle de som er berørt får pengene sine og oppreisning.

