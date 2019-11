UTFORDRER VEDUM: – Jeg forventer at Trygve Slagsvold Vedum og andre i partiet lytter til ungdommen og støtter et forbud mot homoterapi, skriver Torleik Svelle, nyvalgt leder i Senterungdommen. Foto: Senterungdommen/Helge Mikalsen

Debatt

Ja til homoterapi-forbud!

Senterungdommen kommer til å presse Senterpartiet i for å sikre et forbud mot konverteringsterapi.

TORLEIK SVELLE, leder i Senterungdommen.

Vi vil berømme VG og Morten Hegseth for å sette konverteringsterapi på dagsorden, dette er en sak som engasjerer og vårt svar er tydelig!

Denne helgen avholdt Senterungdommen sitt 70. landsmøte, et politisk verksted der vi har som mål å forme samfunnet slik vi vil: Gode tjenester i hele landet, utvikling i hele landet og et bedre liv for dem som har det vanskelig. Dette innebærer et forbud mot homoterapi.

Det var utrolig mange sterke, modige og rørende historier som ble fremført i fra vår talerstol om hvordan det er å være homofil eller skeiv i både bygd og by. Vårt svar er enkelt, man skal være stolt av hvem man er, uavhengig av hvem man elsker. Derfor sier et samlet landsmøte sa tydelig ja til et forbud mot konverteringsterapi!

Det handler ikke om å begrense religionsfriheten, men om å beskytte enkeltmennesker mot organisert trakassering. For det er det det er.

Når mennesker systematisk blir fortalt at deres følelser er feil og at de derfor må til behandling er dette et ekkelt gufs i fra en tid vi har kommet oss forbi.

Senterungdommen mener vi at dette bare er en spissing av regelverket slik det er i dag. For det er ikke lov å drive med organisert trakassering, men det er tydelig at det er hull i regelverket som må tettes.

Kritikerne av lovforslaget hevder at dette vill begrense deres mulighet til å tilby både veiledning og sjelesorg. Attpåtil at det strider med religionsfriheten. Nå har ikke jeg lest Bibelen i fra perm til perm, men jeg tviler sterkt på at Jesus hadde ønsket at personer som står i en usikker posisjon skulle bli ytterligere pressa. Han hadde nok heller gitt en god klem og fortalt om at alle mennesker er like mye vært. De som mener at dette vil frata dem muligheten til å drive sjelesorg må med andre ord slutte å legge vrangviljen til.

Trakassering av homofile og konverteringsterapi et problem både i by og bygd og så vel i muslimske som i kristne miljøer. Senterpartiet kan bli vippestemmen når dette skal opp i Stortinget og jeg forventer at Trygve Slagsvold Vedum og andre i partiet lytter til ungdommen og støtter et forbud mot homoterapi.

Publisert: 18.11.19 kl. 09:33