IKKE NOE Å JUBLE FOR: Statsminister Benjamin Netanyahu får ikke flertall i det nye Knesset, i følge valgdagsmplingene.

Valgthriller uten vinner

Verken statsminister Benjamin Netanyahu eller utfordrer Benny Gantz får flertall i Knesset. Uten en klar vinner kan Netanyahu bli den største taperen.

Netanyahu kan tape både regjeringsmakten etter mer enn ti år som statsminister. Og hvis det ikke et flertall i Knesset vil vedta en lov som gir ham immunitet må Netanyahu snart stille i retten, anklaget for flere tilfeller av korrupsjon.

En mulighet er at han kan miste både makt og frihet. En annen mulighet at han blir spurt av president Reuven Rivlin om å danne en ny regjering, i så fall hans femte. Etter et uklart valgresultat er absolutt alt mulig i israelsk politikk, også et tredje valg på godt under ett år.

Hvis et gjennomsnitt av tre valgdagsmålingene gjenspeiler det faktiske resultat blir blir Benny Gantz blåhvite allianse det største parti i nasjonalforsamlingen med 33 mandater mot Netanyahus Likud med 32. Målingene som ble offentliggjort etter at valglokalene stengte kl. 21.00 må tas med et stort forbehold. De har ikke vært presise ved tidligere valg og det endelige resultatet offentliggjøres onsdag.

Det viktigste er hvem av de to, Netanyahu eller Gantz, som kan bygge en allianse som samler minst 61 mandater i Knesset. Det gir et nødvendig flertall. Netanyahus og hans koalisjonspartnere av to ultraortodokse partier og et på ytre høyre fløy har bare 54 til 57 mandater, ifølge valgdagsmålingene. Men heller ikke Gantz fremstår som en vinner ettersom heller ikke han får flertall med sine koalisjonspartnere.

Tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman, i spissen for partiet Yisrael Beiteinu, kan avgjøre hvem som blir statsminister. Han ville ikke gå inn i regjering med Netanyahu i vår, fordi han ikke fikk gjennomslag for kravet om at også ortodokse må gjøre førstegangstjeneste i forsvaret. Nå kan hans parti være på vippen.

Liebermans velgerbase er jødiske innvandrere fra Russland og hans kamp mot de ultraortodokses privilegier gjør at han appellere til endel sekulære velgere. Yisrael Beiteinu ligger an til å få ni eller ti mandater, mot fem ved valget i april.

Spørsmålet er hvem president Rivlin vil utpeke til å regjering. Når det er en klar vinner er oppgaven enkel. Når det er dødt løp må han vurdere hvem som har størst mulighet for å få flertall i Knesset. Netanyahu fikk sjansen sist. Han mislyktes. Nå er det ventet at Rivlin vil innkalle både Gantz og Netanyahu for å sondere hvem som har størst mulighet til å danne regjering.

Lieberman ser for seg en bred samlingsregjering, men kan også tenkes å skifte side til den blåhvite sentrumsalliansen av partier, Kahol Lavan. Ettersom Gantz ikke vil delta i en regjering ledet av Netanyahu er situasjonen fastlåst.

Det hjalp altså ikke med det andre valget på fem måneder. Nyvalget ga ingen klarhet. Hvis det ikke lykkes de store partiene å bli enige om en maktfordelingen kan det bli et tredje valg i begynnelsen av 2020.

Arbeiderpartiet, som denne gang stilte liste sammen med sentrumspartiet Gesher, ser ut til å komme over sperregrensen på 3,25 prosent og få fem mandater. Det er et bunnmål for partiet som fullstendig dominerte israelsk politikk de første tiårene. Partiet er ytterligere svekket ved at ledende politikere har forlatt partiet for å bli med i den nye venstrealliansen Demokratisk union, som også ligger an til å få fem mandater.

Felleslisten av arabiske partier blir en av de største gruppene i Knesset med tolv mandater. Velgerne er i hovedsak palestinere med israelsk statsborgerskap. De vil ikke bli del av en regjering, men de kan blokkere for høyresidens mulighet til å få flertall.

