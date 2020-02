BEKYMRET: – I Norge har vi et skyhøyt forbruk. Om alle skulle brukt like mye som oss, ville vi trengt 3,5 jordkloder, skriver Carl Johansen.

Kjære fornekter

Har du tenkt gjennom hva det vil si å støtte «Folkeopprøret mot klimahysteriet» på Facebook?

CARL JOHANSEN, forfatter og MDG-politiker i Møre og Romsdal

I Norge har vi et skyhøyt forbruk. Om alle skulle brukt like mye som oss, ville vi trengt 3,5 jordkloder.

Å ta klimautfordringene på alvor handler derfor ikke om at «lille Norge skal redde verden», slik noen sarkastisk påstår, men om at verdens rikeste land skal bidra. Hvis ikke Norge tar sin del av ansvaret, kan vi bare glemme at store land med lavere levestandard skal gjøre det. For hvorfor i all verden skulle de det, hvis verdens rikeste gir blaffen?

Etter at blant annet uansvarlige politikere i Frp og Sp har brukt det siste året på å snakke om «klimahysteri», har vi nå fått et såkalt folkeopprør på Facebook. Er det et opprør mot at Norge skal ta sin del av ansvaret for klimakrisen, eller mot at det i det hele tatt finnes en krise?

Sannsynligvis er det begge deler.

Noen folkeopprør, som bompengeopprøret og fergeopprøret, er forståelige utslag av dårlig politikk og ordninger som rammer skjevt. Motstanden mot det påståtte «klimahysteriet» er mer diffus, og det er nærliggende å tenke at det handler om mangel på kunnskap.

ABC Nyheter har i vinter en intervjuserie med norske forskere om klima. Serien anbefales til alle selverklærte klimafornektere som ønsker å utfordre seg selv. Havforsker Kikki Kleiven sier: «Jeg tror det er utrolig viktig å få med seg folket. Jeg sier ofte nei til å snakke for Miljøvernforbundet eller på MDGs kick offs, for dette er mennesker som har kunnskap og agerer på den kunnskapen. Det er mye mer interessant for meg å snakke for hæren eller fylkestingspolitikere for å gi dem gode verktøy de kan bruke i sine jobber. Vi trenger et nasjonalt kunnskapsløft.»

Det grønne skiftet må oppleves som rettferdig. Men ingenting oppleves som rettferdig for den som ikke søker kunnskap. Da er det følelsene som styrer, og man ender opp med å avvise alt som smaker av vitenskap og fakta.

I 2018 gikk klimagassutslippene i Norge opp med 0,4 %. Det truer ikke bare livsgrunnlaget vårt, men norsk økonomi.

For enten feiler vi alle i å møte klimakrisa, ellers så lykkes resten av verden, mens Norge sitter igjen med store overinvesteringer i produkter verden ikke lenger vil ha.

I begge tilfeller taper Norge. Det trenger vi et folkeopprør mot.

19.02.20

