SLÅR TILBAKE: – Jeg er ikke interessert i å sette arbeidsplasser i fare ved å så tvil om rammebetingelsene for en hel næring, som flere på venstresiden tar til orde for, skriver Linda Hofstad Hellland. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland svarer kritikerne: – Dette er ikke arbeidsplasser på Aker Brygge

Oljenæringen er hverdagen til rundt 200 000 nordmenn i bygd og by. Slår du bein under oljenæringen, slår du også bein under viktige distriktsarbeidsplasser. Det ser Naturvernforbundet ut til å ignorere.

LINDA HOFSTAD HELLELAND, leder av Høyres programkomité

Summen av venstresidens oljepolitikk er ganske enkel:

Nei til konsekvensutredning av Lofoten/Vesterålen/Senja

Flytte iskanten lenger sør

Endre leterefusjonsordningen

Svekke rammebetingelsene og forutsigbarheten for jobbene til titusenvis av arbeidsfolk

Politisk avvikling av olje- og gassnæringen i Norge

Alt for mange lukker øynene for konsekvensene disse signalene vil gi. Norge risikerer å miste tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser.

Dette er ikke arbeidsplasser på Aker Brygge. Det er jobber som er spredt rundt om i hele landet, særlig i leverandørindustrien. De aller, aller fleste norske kommuner har arbeidsfolk som enten jobber direkte eller indirekte i oljenæringen. Det er før vi teller med arbeidsplasser innen hotell-, service- og handelsnæringen.

Avviklingen av norsk olje- og gassproduksjon hjelper heller ikke klimaet. Dersom Norge struper vår produksjon, vil andre land intensivere sin egen. På norsk sokkel har bransjen som mål å redusere utslippene til netto null. Ingen andre steder i verden finner vi oljeselskaper med tilsvarende planer. De arbeidsfolkene og selskapene fortjener skryt og en klapp på skulderen. Ikke en styrt avvikling.

Jeg er ikke interessert i å sette arbeidsplasser i fare ved å så tvil om rammebetingelsene for en hel næring, som flere på venstresiden tar til orde for. Er det en ting som er viktig for alle næringer, så er det stabile og forutsigbare rammevilkår, og det har vi som politikere et ansvar for å bidra til. Jeg er opptatt av å legge forholdene til rette for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i hele landet.

Publisert: 12.02.20 kl. 11:19

