VANT: Ulrikke Brandstorp vant lørdagens MGP-finale etter stemmekaos. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

– Vitner om en sjokkerende mangel på respekt overfor deltakerne

I skrivende stund har konfettien ennå ikke lagt seg helt over det som må være den største avstemningsskandalen i norsk GP-historie, skriver Kato Hansen etter forrige helgs stemmeskandale.

Nå nettopp

KATO HANSEN, GP-historiker og -forfatter

«The history book on the shelf is always repeating itself», sang ABBA da de i 1974 vant Eurovision Song Contest. 46 år seinere kunne legendariske «Waterloo» med stort hell vært brukt som lydspor for årets norske MGP-finale. Sist lørdag fikk vi nemlig et slående eksempel på at historiens utidige hang til å gjenta sine mest besværlige tildragelser også gjelder på slagmarker som Grand Prix.

Gikk det troll i ord? Gjennom fem semifinaler hadde vi moret oss med å minnes noen av de pinligste øyeblikkene i norsk GP. Som da telefonavstemningen «brøt sammen» i 1997. Og da storfavoritten Jahn Teigen i 1989 ikke gikk videre fra første runde med sin «Optimist». Så skjer det igjen: Avstemningsopplegget bryter sammen. Og en av storfavorittene går ikke videre fra første runde. I én og samme finale!

I skrivende stund har konfettien ennå ikke lagt seg helt over det som må være den største avstemningsskandalen i norsk GP-historie. Men skandalen består ikke i at nettavstemningen brøt sammen, noe man måtte ta høyde for i et så stort arrangement. Skandalen er at NRKs reserveopplegg avslører en oppsiktsvekkende mangel på innsikt i de to mest grunnleggende prinsippene for bedømming av GP-bidrag.

Siden tidenes GP-morgen, det vil si den aller første europeiske finalen, i 1956, har reglene vært krystallklare og ufravikelige: Bidragene skal vurderes på grunnlag av live-framføringen. Og de som stemmer på dem – det være seg juryer, publikum eller begge deler – skal vurdere bidragene slik de framstår på TV-skjermen.

Reservejuryen i MGP 2020 stemte imidlertid på grunnlag av studioversjoner. Og disse 30 personene hadde frist til kvelden før finalen med å avgi stemmer. Enn om noen av dem glemte det? Eller bare ga blaffen? Når NRK ikke vil gå ut med detaljer om reservejuryens avstemning, kan man ikke utelukke at det faktisk var enda færre enn 30 som avga stemme. Opplegget vitner om en sjokkerende mangel på respekt overfor de ti deltakerne.

Det er derfor ikke ufortjent når det synes å ha gått en nemesis gjennom årets norske Grand Prix. Etter fagjuryens lunkne mottakelse av Norges låt i fjorårets ESC skulle nemlig 2020 bli året der folkemeningen fikk triumfere over avmålte og uengasjerte juryer i utvelgelsen av vårt bidrag til Rotterdam. Så opplevde vi altså at en bitte liten jury sendte nettopp en av folkets storfavoritter i garderoben etter første runde.

Norsk GP-histories mest spektakulære og (kanskje) mest skandalebefengte finale endte dermed med seier for det bidraget med størst potensial for å vinne nettopp fagjuryens gunst i ESC 2020. At Ulrikke og «Attention» også kan slå an i folkedypet, viste de to siste avstemningsrundene i MGP. Ved en skjebnens ironi kan NRK dermed uforvarende ha skaffet seg bedre kort på hånda i ESC 2020 enn det opprinnelige opplegget tilsa. Og som vi vet: For den som er optimist, vil det gå bra til sist.

Kato Hansen er GP-ekspert.

Publisert: 21.02.20 kl. 15:18

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser