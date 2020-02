NORSK I HUNDRE ÅR: I år er Svalbard-traktaten 100 år. Russiske krav på øygruppen er like gamle. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Leder

Svalbard er ikke i spill

Midt i disputten med russerne om Svalbard, drar statsminister Erna Solberg på offisiell reise til den norske øygruppen.

Svalbard-traktaten som fyller hundre år i år, er i mer enn 50 av disse årene blitt utfordret av russerne. Det skjer med jevne mellomrom. Slik har det også vært i de siste ukene.

Tidligere i februar skrev den russiske utenriksminister Sergej Lavrov brev til sin motpart Ine Marie Eriksen Søreide, med klager blant annet på restriksjoner om å bruke helikopter og ønske om bilaterale samtaler for å løse de påståtte problemene på Svalbard.

Norge svarte vennlig nei. Før helgen ble dette igjen besvart av russisk UD. Det ble hevdet at Norge bryter betingelsene i Svalbardtraktaten. Det nevnes begrensninger på russisk næringsaktivitet.

Dette har ført til flere bekymrede oppslag i Norge som går i retning av at Svalbard er i spill.

Men denne meningsutvekslingen er ikke ny. UD avviser at Norge bryter Svalbard-traktaten, som sier at de samme reglene gjelder for alle aktører på øygruppen. Norsk næringsliv må følge de samme retningslinjene som russisk næringsliv.

Norge har heller ingen grunn til å føre tosidige samtaler med andre land om hvordan vi forvalter vårt eget land. Det ville vært et brudd med traktaten å gi russerne spesielle lempninger i for eksempel helikopterregler eller andre miljøkrav.

Og alt dette kan Erna Solberg gjerne gjenta på sedvanlig, flegmatisk måte når spørsmålene dukker opp. For temaet er fortsatt aktuelt når hun på tirsdag drar til Svalbard sammen med en delegasjon fra FN og journalister.

For utspillene fra Russland er ikke så dramatiske som man kan få inntrykk av. I de russiske utspillene heter det at dette er synspunkter de har reist en rekke ganger, og at det ikke handler om spørsmål om norsk suverenitet.

Som norsk UD også har bemerket, synes det nye å være at russerne nå i større grad spiller ut disse tingene offentligheten.

Det er dette som har generert en viss uro og bekymring. Og når man snakker om dette åpnet, må det handle om forsøk på å prøve å dra også norsk opinionen i egen retning.

Det Norge har å gjøre er det samme som alltid, fast kurs og avvisning av kravene. Dette har vi løst tidligere, og vi vil løse det i fremtiden. Det er ingen som stiller spørsmål ved Norges suverenitet på Svalbard.

Publisert: 24.02.20 kl. 07:08

