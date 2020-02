Foto: Roar Hagen

Et storpolitisk annerledesland

KIRKENES (VG): Den største trusselen mot landet vårt er Russland og Kina. Men i et lite stykke Norge er bildet et ganske annet.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Kirkenes er virkelig en slags stat i staten. Hvor ellers får du oppleve Kinas ambassadør beskylde Norge for å fare med feil, høre folk sørfra omtalt som naive og paranoide og se Frode Berg sitte i en sovjetisk spionbar?

Byen, som ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i et frimodig øyeblikk omtalte som «en russisk by», er helt avhengig av naboen i øst. Ordføreren modererte seg i etterkant, men tanken fremstår ikke akkurat fjern. De gamle brakkene til Syd-Varanger gruver henger spøkelsesaktig over byen som likevel er blottet for den sedvanlig pessimismen man ofte møter i Øst-Finnmark. Det er bare en ti minutters kjøretur til grensa, og det bor og jobber mange russere her. Nabolandet er avgjørende for næringslivet, og selv veiskiltene er på russisk. Den viktigste forskjellen er likevel inne i hodene til folk. De fleste har et mye mer positivt syn på Russland her enn i resten av landet.

Den største trusselen mot Norge er Russland og Kina, fastslo nettopp den norske etterretningstjenesten. Begge landene har sterke bånd til Kirkenes. Vanskelig å forstå er det likevel ikke. Der opplevelsen er at Norge og resten av Europa bryr seg lite om nordområdene, er interessen stor fra både Russland og Kina. Et viktig bakteppe er at norsk bosetning og næringsaktivitet har vært viktig for å hevde suverenitet.

Mens båndene til Russland er gamle og kjente, er Kina en forholdsvis ny venn. Kinesiske turister i flunkende nye vinterklær er blitt en synlig del av gatebildet. På flyplassen må de ustanselig håndtere tekopper som turistene prøver å ta med gjennom sikkerhetskontrollen. I år var Kinas ambassadør invitert til Kirkeneskonferansen, det årlige samlingspunktet for politikk og næringsliv i Barentsregionen. Ambassadøren benyttet anledningen til å slå tilbake mot Norge: Rapporten fra e-tjenesten er full av fordommer og faktiske feil om Kina, sa han. Også i Kirkenes er det en viss skepisis. Ordføreren må nå redegjøre for sine hyppige reiser til Kina, men næringslivet drikker jevnlig te med langveisfarende forretningsforbindelser.

En trenger heller ikke lete lenge etter sporene av kinesiske investeringer. Før helga ble det kjent at Hurtigruten selger to av sine trofaste travere langs Norskekysten, MS Richard With og MS Nordlys, til kinesiske eiere, for så å leie dem tilbake. De to nye Hurtigrute-skipene som er under bygging, er allerede solgt til russere. Busselskapet «Snelandia» kjører mil etter mil gjennom det langstrakte fylket, men bak det snedige navnet skjuler det seg også her kinesiske eiere. - Det viktigste grepet for å sikre fred og stabilitet er en god relasjon til Kina og Russland, slo ordføreren i Kirkenes ettertrykkelig fast.

Men offisielt er forholdet mellom Russland og Norge surere enn på lenge. Det merkes ikke minst på Kirkeneskonferansen. Den ene etter den andre av de offisielle representantene fra Russland meldte avbud i siste liten. Et russisk kor- og danseensemble fikk ikke innreise til Norge for å delta på kulturfestivalen Barents Spektakel, som foregår samtidig. Kulturutveksling har lenge vært grunnmuren i det unike folk til folk-samarbeidet på Nordkalotten.

Bakteppet er sammensatt. Norske myndigheter ser med bekymring på at russisk militær aktivitet rykker nærmere. Særlig er det uro for de nye langtrekkende missilene. Selv om det ikke er nytt at Russland er irritert over hvordan Norge forvalter Svalbard, er kritikken annerledes nå, ifølge nyhetsnettstedet Highnorthnews. De følger den politiske utviklingen i nordområdene tett, og skriver at det ikke er tilfeldig at russerne konsekvent omtaler øygruppen som Spitsbergen, som var det historiske navnet før Svalbard ble norsk i 1925.

I Kirkenes vakte det betydelig oppsikt av e-sjef Morten Haga Lunde gikk ut og advarte mot russisk påvirkning. Han hevdet at Russland prøver å spille på motsetninger i norsk politikk for å påvirke befolkningens syn på Russland. Ordføreren i Kirkenes var en av dem som reagerte sterkt på det han oppfattet som en mistenkeliggjøring. Vi blir fremstilt som redskap for Kreml, uttalte han til avisa Klassekampen. Paranoia var et ord som stadig ble nevnt i Kirkenes. Vi er ikke naive, det er resten av landet som er naive, er gjennomgangstonen. De er vant til overvåkning og etterretning, fra begge sidene av grensen.

På den grenseoverskidende festivalen Barents Spektakel er de ikke redd for å utfordre. Under åpningsshowet fløy en sverm av droner kontrollert av russiske programmerere over Kirkenes. I gågata var det satt opp en portal med spørsmålet: Styrer Russland alt? Folk måtte velge hvilken dør de vil gå gjennom: Ja eller nei? Hva er virkelighet og hva er lek med frykt og stereotypier, er et spørsmål som var svimlende nær.

Festivalbaren er en rekonstruksjon av spionbaren «Boris Gleb», der russere og nordmenn møttes for et glass vodka eller ti i en liten sprekk av jernteppet da den kalde krigen var på sitt kjøligste. Rubler, vodka og spionkamera en del av dekoren, og det manglet bare at Frode Berg hang i baren. Og det gjorde han jo.

Hele Barentssamarbeidet er bygd på tillit mellom folk. Men hva gjør det med tilliten at området er stadig mer overvåket, ble det spurt under et debattmøte om digital overvåkning. Spørsmålet ble hengende i luften. Som en russisk drone.

Publisert: 17.02.20 kl. 07:30

