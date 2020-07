HYLLEST: – Jeg ser med glede fram til neste gang Sanna Sarronmaa gir oss et innblikk i hennes underholdende funderinger fra sitt ståsted, skriver J.W. Pettersen. Foto: Annemor Larsen

Debatt

Hyller Sanna Sarromaa: Treffsikkert og underholdende om Norgesferie

Når Sanna Sarromaa ser på Norge med sitt herlige skråblikk, kan vi alltid forvente at hun blir imøtegått fra en eller annen som tilsynelatende vet bedre enn henne om hva det skal være. Det slår aldri feil.

Jan Werner Pettersen, samfunnsdebattant

Etter å ha lest hennes treffsikre og underholdende innlegg om hennes erfaringer med norgesferie i år, var mitt naturlige spørsmål: Hvor mange dager går det før vi får et glødende innlegg om at hun selvfølgelig tar feil nok en gang. Som vi har sett, tok det ikke lang tid, selv i et ferierammet Norge.

Jeg ser fram til hver gang Sanna Sarronmaa kommer med sine vinklinger på mye av det vi innfødte har vendt oss til å ta som en selvfølge. Noen ganger trenger vi en som kan se oss fra andre sider enn vår egen navlebeskuende fortreffelighet.

Når det i tillegg kommer velskrevet og med et ikke så lite glimt i øyet, må jeg innrømme at jeg underholdes og får noen aha-opplevelser på kjøpet. Og er nå alt så rosenrødt som hennes mot-debattanter alltid skal ha det til etter hennes innlegg? Er det virkelig slik at det er få ting som kunne ha vært bedre i vårt eget land, dersom vi var villige til å ta inn over oss synspunkter fra de som har andre erfaringer enn oss selv? Jeg tviler.

Gjennom en ganske så utstrakt reisevirksomhet over flere kontinenter i mange år, ser i hvert fall jeg at det er mange ting vi kunne ha tilrettelagt på en helt annen og bedre måte for de som har noen fridager de ønsker å nye her i landet. Det er ikke alle som kan betale hva det skal koste, uansett hva som serveres av både opplevelser og måltider.

Av egen erfaring vet jeg for eksempel at kvaliteten på måltidene ikke alltid står i samsvar med prisen her til lands. For å unngå heftige protester må jeg skynde meg å si at det også kan gjelde et og annet sted i andre land også. Jeg har selv erfart at ferie i både Norge og andre land kan by på det helst enestående, men også det motsatte.

Poenget er bare det at vi ikke bør fornekte at vi har noe å strekke oss etter også hos oss. Og bare fordi det kommer på trykk, behøver ikke forsvarerne av eget land komme på banen med sine kanoner hver eneste gang. Hvorfor ikke heller gjøre et forsøk på å forbedre det som ikke fungerer så godt, istedenfor alltid å protestere så høylytt når det kommer en kritisk røst som våger å si at alt ikke er perfekt; selv ikke her i "verdens rikeste land".

Og så ser jeg med glede fram til neste gang Sanna Sarronmaa gir oss et innblikk i hennes underholdende funderinger fra sitt ståsted. Det er å håpe at flere tar til seg de erfaringene som flere av oss sitter med, og som hun på en briljant måte evner å formidle.

Publisert: 20.07.20 kl. 12:32

