Tung tids tale

«Alt må forandres slik at alt kan forbli som det er», sier adelsmannen Tancredi i «Leoparden».

Denne nøkkelsetningen i Giuseppe Tomasi di Lampedusas mesterverk om urolige tider i Europas historie er også overskriften for den pandemien vi fortsatt står midt oppi: For å ivareta de goder og friheter vi har vent oss til, må vi endre dem, slik at de kan bestå.

Et halvt år med corona har minnet oss på hvor sårbart samfunnet er; at sykdom kan ramme absolutt alle, at den etablerte orden ikke er garanti for noe som helst – og at hovmod ikke virker mot virus. Covid-19 har vært en kostbar vekker. Menneskeliv har gått tapt. Arbeidsplasser og materielle verdier er borte. Selv når livet en dag vender tilbake til det samme, blir det ikke det samme.

Fra de små ting – som å håndhilse – til å reise fritt hvor man vil, når man vil – og uforbeholdent omgås kjente og ukjente i store, ubegrensede forsamlinger – det kan vi neppe fortsette med. Hilseritualene vil bestå, men kanskje anta nye former. Det har skjedd før. Vi kommer til å farte verden rundt igjen. Men selve reisen får trolig større innslag av faste forholdsregler.

Likeså møtet med de store menneskemassene. Når vi gjenopptar våre konsert- og teaterbesøk, vender tilbake til idrettsarenaene, festivalene, seminarene og kongressene, vil ord som smittevern og beredskap ha et helt nytt og konkret innhold.

Mange situasjoner vil kreve endret adferd for å kunne opprettholdes. Munnbind blir langt vanligere å se – og bruke. Vi blir nødt til å ta hensyn på en annen måte, og overholde gjensidige kjøreregler. «Det heiter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det: vi», for å låne ord av Halldis Moren Vesaas.

Om ikke altfor lenge, forhåpentlig ganske snart, vil vi ha mer virkningsfulle medisiner for å behandle coronasyke, og vi vil ha en eller flere vaksiner mot covid-19. Mye blir enklere med det, og det vil gi anledning til å lette på mange restriksjoner i samfunnet.

Den grunnleggende lærdommen er likevel at mange av de nye vanene vi har måttet tilegne oss, så som hyppigere håndvask og forsiktighet med alt vi til enhver tid driver og tar på, er forbehold vi bør ta med oss videre. Den digitale tvangsomleggingen mange har erfart, er det heller ingen grunn til å reversere.

Likeså er det å håpe at den har satt seg – den aha-opplevelse en god del synes å ha fått i oppdagelsen av hvilke nøkkelfunksjoner som betyr noe i en krisetid, og hvem det er som bemanner disse jobbene.

«Alt blir bra!» sto det på barnetegningene av regnbuer i klasserom og på barnehager denne våren. Det er en optimisme vi deler. Mye kan til og med bli bedre.

Publisert: 03.08.20 kl. 09:22

