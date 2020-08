75 ÅR SIDEN: Hiroshima. Foto: AFP PHOTO / HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM

Aldri mer Hiroshima

Bildene fra 6. august 1945 sjokkerte en hel verden. I dag minnes vi ofrene for atombombene i Hiroshima. Den norske kirke står sammen med mennesker over hele verden i kampen mot at atomvåpen noen gang skal bli brukt igjen.

BISKOP OLAV FYKSE TVEIT, preses i Bispemøtet, Den norske kirke

Atomvåpentrusselen er ikke bare en av de største truslene mot skaperverket, men også en hån mot selve livet. Som kristne tror vi på en god Gud som har skapt og elsker alle mennesker, ja alt som lever på jorden. Atomvåpen, med sin enorme evne til ødeleggelse av alt liv, bryter med Guds gode skapervilje. Derfor har kampen mot atomvåpen vært et viktig anliggende for Den norske kirke i årtier.

Som mennesker er vi sårbare, og vi er kalt til å ta vare på hverandre gjennom å bygge tillit og fellesskap, ikke gjennom å bygge opp en evne til å ødelegge hverandre. Atomvåpen er det mest destruktive masseødeleggelsesvåpenet som finnes, og en krenkelse av livets hellighet. Ved bruk, enten det er med vilje eller resultat av en ulykke, kan ingen gi nødvendig hjelp. Ødeleggelsene er for store og strålingsfaren for høy. Vi kan ikke ha en sikkerhetspolitikk som bygger på evnen til masseutslettelse og ødeleggelse av jorden.

6.august for 75 år siden ble atomvåpen brukt i krig for første gang over Hiroshima by, og tre dager senere ble atomvåpen igjen brukt over Nagasaki. Før 1945 var omme hadde 200.000 mennesker mistet livet av atombombenes virkninger i Hiroshima og Nagasaki. Fortsatt behandles tusenvis av mennesker for etterskader på Røde Kors sine sykehus i Japan.

Dessverre ser det ut som verdens ledere har begynt å glemme bildene fra de forferdelige angrepene. Atomvåpenstatene moderniserer sine arsenaler og investerer milliarder i atomvåpenindustrien, og retorikken tilspisser seg. Avtaler om nedrustning og kontroll faller, og muligheten for å prøvesprenge atomvåpen har igjen blitt diskutert. Utviklingen skremmer oss, men ansporer oss også til handling. Tar vi de humanitære og miljømessige konsekvensene av atomvåpen på alvor, er jeg ikke i tvil om at risikoen er for stor; verdens verste masseødeleggelsesvåpen må forbys og avskaffes.

Som kristne er vi kalt til å stå opp for livet, menneskeverdet og skaperverket. I dag minnes vi ofrene og står sammen med Hibakushaene i arbeidet for en verden fri for atomvåpen. Hibakusha betyr bombet menneske, og er betegnelsen som brukes om de menneskene som overlevde atomvåpenangrepene mot Hiroshima og Nagasaki. Sammen kan vi sørge for at ingen noen gang må oppleve det innbyggerne i Hiroshima og Nagasaki opplevde den gangen.

Kirkene i hele verden har vært en viktig stemme i arbeidet for en verden fri for atomvåpen. Den stemmen skal og må vi fortsette å være. Vi står sammen med andre livssyns- og trossamfunn, sivilt samfunn, Hibakushaene, ofre etter utallige prøvesprengninger og det store flertallet av Norges befolkning når vi sier: Aldri mer Hiroshima, forby atomvåpen nå. Jeg ber våre politikere om å ta ansvar, ved å sørge for at Norge bidrar til å stigmatisere og forby atomvåpen.

Publisert: 06.08.20 kl. 08:51

