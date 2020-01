Kommentar

Omtrent så alvorlig som det kan få blitt

Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er tiltalt for angrep på de høyeste statsorganer.

Det var et teaterstykke som svært få har sett, som ble starten på den såkalte Bertheussen-saken i norsk offentlighet. Et venstreorientert teatergruppe hadde satt opp stykket «Ways of seeing» på Black Box i Oslo. Der viste de bilder tatt opp i skjul av husene til ulike aktivister og politikere.

Blant annet huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Anita Bertheussen. Resett-redaktør Helge Lurås, Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde var også blant dem som fikk husene sine vist frem.

Stykket gikk i Oslo i november 2018. Det het i programmet at teateret «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hvem er de og hva oppnår de med det?».

Aftenpostens anmelder var skeptisk til metoden. Ikke helt overraskende oppsto diskusjoner om stykket. Først ute med kritikk var innvandringskritiske nettsteder, som HRS.

Helt i begynnelsen av desember 2018 gikk også Laila Anita Bertheussen ut mot stykket. I en kronikk i VG kritiserte hun teateret for grov invasjon av privatlivet.

Noen få dager senere oppdaget justisministeren at noen hadde tagget «rasisit» på husveggen, skrevet «rasist» på bilen, tegnet hakekors og lagt en påtent veke inn i drivstofftanken på bilen som sto parkert hjemme.

Disse forholdene og en rekke flere, er nå Bertheussen tiltalt for. Påtalemyndigheten mener altså hun står bak alt som har skjedd i saken. Og det er ikke småtteri. Bertheussen er tiltalt for angrep på de høyeste statsorganers virksomhet.

Den øvre strafferammen er 16 års fengsel.

Vi vet ikke hva slags bevis påtalemyndigheten har. Det sier ikke tiltalen noe om.

Saken polariserte norsk offentlighet. I debattstudio forsvarte teatertruppen seg mot anklagene om ufine metoder og brudd på privatlivets fred. Erna Solberg måtte stenge Facebook-veggen sin etter anklager om landssvik.

Wara, som var blitt justisminister i april 2018, skrev selv i Aftenposten og kritiserte stykket. Teateret fikk også sterk medfart fra annet hold, særlig på sosiale medier, hvor de ble beskyldt for å være årsaken til truslene mot Wara og familien. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde mente det kunne være en sammenheng mellom teaterstykket og hærverket på justisministerens eiendom.

Bertheussen anmeldte teatertruppen for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom. Da saken ble henlagt i januar året etter, ble den avgjørelsen kritisert.

Wara, den gang sittende justisminister, klaget på henleggelsen. Etter mye medieomtale omgjorde statsadvokaten i Oslo politiets henleggelsesbeslutning.

Truslene mot Wara fortsatte året etter, både med trusselbrev til Wara og andre, brann i søppeldunk, hvitt pulver i postkassen til Wara og bensinflasker etter bilen til familien.

Også statsminister Erna Solberg gikk ut og var kritisk. Hun sa at en ting er politiker, men at man også må tenke på politikeres familier, en uttalelse hun antakelig angret på dagen etter.

For da, den 14. mars, ble Bertehussen siktet for å ha fingert angrepene mot sin egen samboer.

I hele denne perioden var Tor Mikkel Wara justisminister.

Det gjør saken helt spesiell. Justisministeren satt på toppen, mens hans egen sak ble etterforsket.

Wara tok ut permisjon dagen etter at samboeren ble siktet, og gikk 28. mars av som justisminister.

Og nå er altså Laila Anita Bertheussen tiltalt for angrep blant annet på sin egen mann.

Saken som engasjerte og polariserte både politikere og kulturmiljøet, er blitt betydelig smalere og handler ikke lenger om sensur, ytringsfrihet, venstreorienterte og høyrevridde, som mange først trodde.

Men saken er langt fra over. Bertheussen må nå svare for seg i retten. Og hun er som kjent uskyldig inntil det motsatte er bevist.

