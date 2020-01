Kommentar

Finnes knapt noen vei tilbake

Mange i Frp har lett etter en vei ut av regjering. Nå er det mye vanskeligere å finne en farbar vei for å bli i regjering.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Det ser ut som situasjonen har kommet helt ut av kontroll for partileder Siv Jensen. Dersom dette var en veloverveid exitstrategi, ville den nok vært mer gjennomtenkt.

Partilederens første utsagn om at partiet tok dissens i saken om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn, var åpenbart ikke nok til å stagge sinnet i partiet. Den ene etter den andre uttalte at begeret var fullt, og denne gangen så de faktisk ut til å mene det. Det nye nå er at også såkalte regjeringslojale stortingsrepresentanter ytret et konkret ønske om å gå.

Erna Solberg dempet ikke gemyttene med sin uttalelse om at å hente hjem barnet og denne IS-kvinnen handlet om moral. Det er ingenting som provoserer Frp-ere mer enn når andre politikere sår tvil om deres menneskesyn og moralske kompass.

PARTIMØTE: Partileder Siv Jensen (Frp) på vei ut fra møter med partiet søndag. Foto: Krister Sørbø

De som i utgangspunktet ønsker å fortsette i regjering, virker å ha resignert. For når kommer den neste krisen som de må ordne opp i? Om tre uker? Eller om tre måneder?

Alle ser at de ikke kan fortsette sånn og fortsatt kalle seg en styringsdyktig regjering. Sannsynligvis er dette den beste muligheten de får til å forlate regjeringen med æren og velgerne i behold.

IS-saken er lett å forklare. Langt flere enn Frps kjernevelgere har sympati for deres standpunkt. Det er en sak som er både polariserende og splittende. Og for mange er den prinsipielt viktig.

Sannsynligvis har partiledelsen viklet seg inn i et krevende landskap med denne kravlisten. Da budet gikk ut om at Frp skulle stille nye krav for å fortsette i regjering, spriket innspillene i alle retninger: Strengere innvandring. Mindre bompenger. Mer til pelsdyrbønder. Færre vindmøller. Iskanten.

Det store spørsmålet, som også splitter Frp internt, er om kravene skal være innenfor Granavolden-plattformen eller ikke.

Problemet er at dette er en nesten umulig situasjon. Venstre og KrF kommer aldri til å akseptere nye, harde krav fra Frp. Og dersom kravene er mulige for Venstre og KrF å akseptere, fortjener i så fall Frp en Oscar for å spille fornøyd med gjennomslaget de har fått.

Problemet er at dette handler om langt mer enn Frps liv i regjering. Det handler naturlig nok om hva slags parti Frp skal være i opposisjon. Det handler om hva slags forhold de skal ha til regjeringen. Noen mener det vil være dumt å kutte båndene til sine gamle regjeringskolleger. For det finnes også et liv etter 2021.

Men det handler kanskje aller mest om Siv Jensens lederskap og den indre maktkampen i Frp. De fleste tror at Siv Jensens dager som partileder er talte den dagen hun tar partiet ut av regjering.

Men hvem er klar til å ta over? Siv Jensens to kronprinser, Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale, har problemer på hver sin måte. Solvik-Olsen er fortsatt i USA, og har for tiden ingen sentrale verv i partiet. Dale har en høy stjerne blant de liberale i partiet, men har ennå ikke rukket å bygge nok støtte på grasrota. De fleste tror at dersom Jensen kaster kortene nå, er Sylvi Listhaug den som har åpenbart mest støtte i partiet.

Dagens skjebnemøte handler ikke bare om regjeringens videre liv. Det handler også om hva Frp skal være. Akkurat nå skulle nok Siv Jensen hatt mer tid og flere utganger. Men dette ligner mest av alt på den berømmelige tannkremen som skal tilbake i tuben. Det går neppe.

Publisert: 20.01.20 kl. 10:09 Oppdatert: 20.01.20 kl. 10:22

