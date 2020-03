Kommentar

Globaliseringen av et virus

Børstallene ligner feberkurver, drevet av det virus som har infisert verdensøkonomien.

Coronaviruset avgjør om markedene faller eller stiger. Dårlige nyheter om sykdommens utbredelse avløses av håp om at skaden lar seg begrense. En dag rår frykten, det neste er det en forsiktig forventning om bedring. Det varer ikke lenge.

Sykdommen sprer seg raskt. Antallet bekreftede tilfeller på verdensbasis nærmer seg 100.000 mennesker. Over 3000 er døde. Covid-19 finnes nå i 80 land og i alle verdensdeler.

Nå handler det naturlig nok først og fremst om folkehelsen. Ingen kan med sikkerhet si hvor mange av oss som kommer til å bli smittet, eller hvor omfattende og langvarig dette virusangrepet vil bli.

Men det er ingen tvil om at viruset allerede har fått store økonomiske konsekvenser. Det usikre er om problemene er forbigående eller om dette er begynnelsen på en større krise.

Varehandelen er avhengig av åpne handelsruter. Det er fri flyt av mennesker og varer i vår del av verden. Vi reiser mer enn noensinne. Det uheldige er at også coronaviruset raskt transporteres over landegrensene.

Globaliseringen har skapt økonomisk vekst og utvikling for mange. I verdensøkonomien har Kina fått en nøkkelrolle, både som produsent og mottaker. Når verdens nest største økonomi tvinges til å isolere titalls millioner mennesker og stenge eller begrense produksjonsbedrifter skaper det umiddelbart globale ringvirkninger. Leveringsproblemer og forsinkelser i Kina fører til permitteringer også i norske bedrifter som er avhengige av deler.

Spydspisser i globaliseringen rammes først. Den internasjonale lufttransport foreningen (IATA) advarer om at flyselskapene i år samlet kan tape inntekter på over 100 milliarder dollar på grunn av corona. Mange flyselskaper har allerede innstilt flyvninger og redusert rutetilbudet. De har ikke annet valg når kunder og fremtidige bestillinger uteblir.

SAS vil de neste to måneder redusere flykapasiteten i Europa og Skandinavia. Norwegian kansellerte torsdag 22 flyvninger mellom USA og Europa fra 28. mars til 5. mai. Selskapet varslet også at de ikke lenger vil stå ved tidligere prognoser om økonomisk resultat i 2020.

Det store britiske og regionale flyselskapet Flybe er blitt satt under administrasjon. Ryanair har varslet at de reduserer kapasiteten med inntil 25 prosent. Et stort usikkerhetsmoment er hvordan Covid-19 vil påvirke trafikken i sommer. Dette er en svært viktig sesong for bransjen. Uroen lar seg avlese i flyselskapenes børsverdi.

Store konferanser, internasjonale messer og sportsarrangementer utsettes eller avlyses. Bedrifter innfører reiseforbud. Viruset påvirker allerede hvordan vi lever og jobber. Mange jobber hjemmefra, som hos Facebook i Seattle. Noen arbeidstakere settes i karantene.

Kina produserer 30 prosent av verdens elektroniske utstyr og komponenter. Japan og India får 60 prosent av slike deler fra Kina. Når forsyningskjedene blir forstyrret rammer det ikke bare Kina, men viktige næringer som bilindustrien og teknologiske bedrifter i mange land.

Hyundai måtte i februar stanse bilproduksjonen i Sør-Korea fordi de ikke fikk deler fra Kina. I Japan har Nissan måttet redusere produksjonen av samme grunn. I Tyskland er det forventet at bilproduksjonen kan falle med ti prosent i første kvartal og at nedgangen blir tre ganger så stor i Kina.

Apple er bare en av mange teknologiganter som varsler at produksjonsproblemer i Kina får konsekvenser for det økonomiske resultatet i første kvartal.

Kina utgjør halvparten av verdensmarkedet for europeiske luksusprodukter. Hugo Boss gruppen har stengt halvparten av sine 150 butikker i Kina og de resterende har redusert åpningstid. Når kinesiske turister uteblir rammer det hotell- og handelsnæringer, også i Norge.

En underliggende grunn til uroen er at epidemien kan gi verdensøkonomien langvarige og alvorlige bivirkninger. Problemet er at pasienten ikke var kjernesunn før et ukjente virus førte til at Kina måtte isolere millionbyer.

Mange land sliter med rekordhøy gjeld og lav økonomisk vekst. Instituttet for internasjonal finans oppgir at den globale gjeldsbyrden i siste kvartal 2019 var rekordhøy, målt i forhold til verdens samlede produksjon. Tyskland, Europas stormakt, frykter at en forventet svak vekst i år i stedet kan bli til nullvekst eller nedgang.

Store fall på verdens børser de siste dagene er blitt avløst av forbigående opptur når myndighetene vedtar handlingsplaner og sentralbanker kutter renten. Men optimismen er forbigående. I går fortsatte børsuroen.

Viruset er blitt en global helsetrussel. Det rammer også den globale handelen. Resepten er en sterk global respons. Først for å hindre spredning av viruset. Dernest for å redusere de økonomiske skadevirkningene, slik verdens responderte på finanskrisen i 2008-09.

Publisert: 06.03.20 kl. 09:50

