UKLARE: – Erna Solberg og Bent Høie har virket blinde for at en befolkning i krise trenger å se og oppleve at de ledes i krise, skriver retorikkekspert Ulrikke Linge. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Mangelen på lederskap i en kritisk tid

Når det retoriske lederskapet mangler, sprer tvilen seg – med epidemisk fart.

ULRIKKE LINGE, medieviter og retorikkekspert

Norge er på vei inn i en krise som angår oss alle. Hvor dyptgripende den blir og hvordan den vil prege oss framover er uavklart. Tvilen råder i familiene, på skoler, omsorgsinstitusjoner og arbeidsplasser. Den sprer seg med epidemisk fart fordi responsen og det retoriske lederskapet uteblir.

Jens Stoltenbergs håndtering etter 22. juli-terroren, har blitt stående som forbilledlig i årene etterpå. Hvorfor? Fordi han veldig raskt møtte befolkningen med ord som ryddet tvilen til side. Han definerte hendelsen for oss – et angrep på oss alle, på demokratiet – satte det i perspektiv og instruerte oss i hvordan vi skulle tenke og agere. Vi skulle møte hatet med mer demokrati, mer kjærlighet, men aldri naivitet.

Likheten til sitasjonen vi står i nå handler om behovet for velvalgte ord og seremoniell tydelighet: Hele befolkningen er berørt, frykt og usikkerhet dominerer og tilliten til den nasjonale håndteringen vakler. Det er en farlig situasjon.

Ulrikke Linge.

For det første- vi trenger at statsministeren inntar flatene i TV og radio, og snakker direkte til oss med autoritativ stemme, slik at hun fremstår som den som eier ansvaret og som tar kontroll over situasjonen.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har fram til nylig skjøvet fagmyndighetene foran seg, med begrunnelse at de kan mest om epidemisk utvikling og smittevern. De to politiske lederne virker dermed blinde for at en befolkning i krise trenger å se og oppleve at de ledes i krise. Dette er politikerens jobb, ikke fagrådgiveren i embetsverket. Her oppstår vakuumet som får tvilen til å bre om seg.

Spørsmål som ikke blir ikke besvart handler f.eks. om at hvis vi ikke får testet alle som er syke, hvordan kan vi da vite hvor omfattende mørketallene er? Eller, hvis vi ikke bruker de samme radikale virkemidlene som andre land, med å begrense offentlig transport, stenge alle barneskoler, stanse flygninger til smitterammede land, hvordan skal vi da føle oss trygge på at dette er riktig vurdert?

Vi trenger å bli overbevist om at valgene som gjøres er de rette, og det er en oppgave for regjeringen. Situasjonen kan bare løses retorisk – med ord som definerer, setter oss i beredskapsmodus og tildeler oss oppgaver, pålegg og konsistente instrukser som kan omsettes i hverdagen.

Retorikkens hjelper oss å møte en oppstått situasjon og besvare aktuelle stridsspørsmålene. Når Solberg har inntatt en tydelig avsenderrolle må hun identifisere og svare ut situasjonen på fire nivåer

1) Hva er skjedd/skjer/kan skje? Dette spørsmålet er i stor grad avklart. Vi vet at det er en pandemi på gang og helsemyndighetene har delt alle tilgjengelige medisinske fakta.

2) Hvordan skal vi definere situasjonen? Dette nivået handler om å avklare og plassere det inntrufne. Noen må tydelig slå fast hvorvidt dette er en håndterbar krise, en unntakstilstand der alle mulige virkemidler skal tas i bruk eller ligner situasjonen mest på en krig, som vil utsette oss for uante prøvelser. Per i dag er dette det store samtaletemaet. Situasjonen trenger opprydding, en tydelig definisjon og avklaring.

3) Det tredje nivået som må svares ut handler om alvorlighetsgraden. Bør vi endre alle rutiner i hverdagen? Bør vi handle som var det en krigssituasjon, bør vi sette alle andre hensyn til side, bør vi egentlig bare holde oss hjemme? Eller bør vi roe ned, og la det bli med hyppig håndvask og færre klemmer? Et eksempel på forvirrende retorikk er at helsemyndighetene har bedt alle foreldre om å følge nøye med på utviklingen. Hva betyr egentlig det? Rådet er åpent for svært ulike tolkninger.

4) Det fjerde nivået handler om hvem som skal ha ansvar for å løse problemene. Dette er også uavklart, og svært viktig å få svar på nå. Skal vi selv, fordi vi tolker situasjonen som truende for medlemmer i vår familie, begrense all sosial omgang? Skal vi selv vurdere hvilke radikale endringer som må gjøres, eller skal vi lene oss på Folkehelseinstituttet og de lokale helsemyndighetenes iverksatte tiltak, som i øyeblikket er gjenstand for kritikk for sin vaghet og sendrektighet?

Ja, vi hører på helsemyndighetene, men vi trenger også å høre våre øverste ledere. Og vi trenger å se dem på skjermen med direkte adresse og blikket festet på hver og en av oss. For dessverre står fortsatt tvilen ubesvart, og ikke bare det, den øker på og kan gjøre mye skade før vi klarer å samle oss, mobilisere kollektiv handling og gjøre felles adferd til felles sak.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:27

