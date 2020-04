TANGEN-SEMINARET: – Jeg tror at de fleste deltakerne (deriblant norske samfunnstopper) sitter igjen med at dette var en konferanse med veldig høy faglig kvalitet og mye læring, skriver professor Morten Hansen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Et solid seminar

Min erfaring var at Nicolai Tangens konferanse holdt et veldig høyt faglig nivå.

MORTEN HANSEN, professor, University of California, Berkeley

Jeg var en av deltakerne på Nicolai Tangens «Back to University»- konferanse på Wharton (USA) i november 2019. Det har stått en del om denne i mediene, men veldig lite om hva faktisk konferansen gikk ut på—det faglige innholdet.

Det vil jeg fremheve for å skape noe balanse i saken.

Som akademiker har jeg deltatt på en rekke konferanser opp gjennom årene (hvor noen er bare for akademikere, og andre som denne har deltakere fra ulike samfunnsroller). Min erfaring var at denne konferansen holdt et veldig høyt faglig nivå, blant annet fordi mange av de som holdt innlegg var av ypperste klasse innenfor deres fagområde.

For eksempel, University of Pennsylvania-professorene Adam Grant og Angela Duckworth er to av de fremste innenfor mitt fag (management og organisasjonsteori) og holdt innlegg og ledet en diskusjon. De er ikke bare akademisk anerkjente men også verdensberømte foredragsholdere, og det var lærerikt tror jeg for alle som var med.

Selv ledet jeg en sesjon om det digitale skiftet for bedrifter med blant annet McKinsey’s Europa-sjef og en konsernsjef innenfor finans, altså personer med stor tyngde innenfor temaet. Stort sett var alle sesjonene slik, og det sier ganske mye om denne konferansen. Det var også spennende at konferansen var tverrfaglig, slik at jeg og andre kunne lære nye ting utenfor vårt område.

Det var viktig for meg at dette var av høy kvalitet og var hovedgrunnen til at jeg deltok (jeg fikk ikke noe honorar, har aldri fått det av Tangen, og fløy rutefly tur-retur San Francisco på egen regning). Da jeg traff Nicolai Tangen i London i juni 2018 inviterte han meg allerede da til å delta, og jeg spurte ham da om opplegget for å forsikre meg at det ble bra faglig.

Jeg tror at de fleste deltakerne (deriblant norske samfunnstopper) sitter igjen med en lignende erfaring som meg at dette var en konferanse med veldig høy faglig kvalitet og mye læring. Det bør fremheves i denne saken.

